Dân mạng tiếc cho 'búp bê cơ bắp' nổi tiếng Hàn Quốc

Từng là cô gái nhỏ con, nặng 48 kg, mắc chứng rối loạn lo âu và có thời gian dài bị ám ảnh xã hội, Jhi như "tái sinh" sau khi bắt đầu tập gym vào năm 21 tuổi. Không chỉ khỏe mạnh hơn về thể chất và tinh thần, cô tìm được đam mê với thể hình và bắt đầu theo đuổi con đường này chuyên nghiệp.