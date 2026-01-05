Dân mạng tiếc cho 'búp bê cơ bắp' nổi tiếng Hàn Quốc

|
Tại Hàn Quốc và thậm chí nhiều nước châu Á, Jhi Yeon Woo (sinh năm 1984) không phải là cái tên xa lạ với những người hâm mộ thể hình. Cô được mệnh danh là "búp bê cơ bắp" nhờ sở hữu gương mặt ưa nhìn, ngọt ngào, đối lập với thân hình lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn.
Từng là cô gái nhỏ con, nặng 48 kg, mắc chứng rối loạn lo âu và có thời gian dài bị ám ảnh xã hội, Jhi như "tái sinh" sau khi bắt đầu tập gym vào năm 21 tuổi. Không chỉ khỏe mạnh hơn về thể chất và tinh thần, cô tìm được đam mê với thể hình và bắt đầu theo đuổi con đường này chuyên nghiệp.
Cô gái cao 1,70 m từng bước trở thành "tượng đài" trong giới thể hình nữ Hàn Quốc khi trở thành vận động viên thể hình chuyên nghiệp thuộc Liên đoàn Thể hình Quốc tế (IFBB Pro), giành được hàng loạt thành tích ấn tượng trong đó có chức vô địch giải thể hình "Arnold Classic Europe Physique" năm 2013 hay Korea YMCA.
Tên tuổi của Jhi càng nhận nhiều sự chú ý khi cô xuất hiện trên chương trình "Star King" của đài SBS năm 2016. Khoảnh khắc cô kéo phăng chiếc váy dài để lộ thân hình cơ bắp gây sốt mạng xã hội và liên tục được lan truyền, hút gần 100 triệu lượt xem. Trong chương trình, cô cũng khiến nhiều người nể phục khi chia sẻ hành trình trở thành vận động viên thể hình, vượt qua những trở ngại trong cuộc sống.
Hiện ở tuổi ngoài 40, Jhi gần như không còn thi đấu chuyên nghiệp mà tập trung vào công việc huấn luyện viên. Trên trang cá nhân hơn 130.000 người theo dõi, cô cũng hiếm chia sẻ hình ảnh ở phòng tập như trước. Các bài tập cô thực hiện cũng nhẹ nhàng hơn, chủ yếu để duy trì sức khỏe.
"Búp bê cơ bắp" Hàn Quốc hiện dành nhiều thời gian du lịch, nghỉ ngơi bên gia đình, bạn bè. So với thời điểm còn thi đấu, cô đã thoải mái ăn những món ăn yêu thích, không còn khắt khe bản thân phải theo guồng ăn kiêng, tập luyện.
Trong số ít lần Jhi chia sẻ ảnh chụp thân hình, người hâm mộ cũng dễ nhận ra lượng cơ bắp của cô không còn đồ sộ như trước. Trong khi một số người tỏ ra tiếc nuối hình ảnh cũ của nữ vận động viên, số khác đồng cảm, cho rằng quyết định nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống của cô là dễ hiểu.
