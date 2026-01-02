Bạn gái hoa khôi bất ngờ tung ảnh tình tứ với Minh Vương

Bên nhau 5 năm song hoa khôi Bùi Thu Hương và tiền vệ Minh Vương hiếm khi để lộ ảnh hẹn hò. Nhân dịp năm mới, nàng WAG sinh năm 1998 chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên bạn trai.

Minh Vương và Thu Hương đã bên nhau 5 năm.

Trong những hình ảnh được chia sẻ vào thời khắc chuyển giao năm mới 2026, Thu Hương và Minh Vương có nhiều cử chỉ thân mật, tình tứ. Nam tiền vệ lộ vẻ yêu chiều, quan tâm người yêu và không ngại công khai thân thiết nơi đông người.

Đây cũng là lần hiếm hoi Thu Hương chia sẻ hình ảnh hẹn hò cầu thủ sinh năm 1995, trong khi Minh Vương chưa từng đăng ảnh công khai với bạn gái trên mạng xã hội, duy trì lối sống kín tiếng.

Chuyện tình cảm của cặp đôi thu hút sự chú ý vào tháng 4/2023 khi cả hai thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Thời điểm đó, quản lý của hoa khôi xác nhận cặp đôi đã tìm hiểu được 2 năm song từ chối chia sẻ thêm về thông tin riêng tư.

Kể từ đó, cặp đôi không lên tiếng thêm về chuyện tình cảm, thậm chí không công khai hình ảnh hẹn hò. Tuy vậy, nhiều người hâm mộ vẫn thường xuyên bắt gặp cả hai đi chơi hay tương tác qua lại trên mạng xã hội.

Với động thái mới nhất, Thu Hương như ngầm xác nhận cô và tiền vệ điển trai vẫn mặn nồng.

Cặp đôi yêu kín tiếng, hiếm khi chia sẻ ảnh hẹn hò.

Bùi Thu Hương (sinh năm 1998, quê Bắc Kạn cũ) tốt nghiệp Học viện Ngân hàng. Cô được nhiều người biết đến khi giành giải Hoa khôi Thanh lịch tại cuộc thi Miss & Mister Hà Nội 2022.

Với vẻ ngoài ngọt ngào, gợi cảm, Thu Hương theo đuổi sự nghiệp mẫu ảnh, KOL và cộng tác với VTV trong một số chương trình. Bên cạnh đó, cô tham gia diễn xuất trong một số sản phẩm âm nhạc như Ai chung tình được mãi, Sai cách yêu, Khắc cốt ghi tâm, Rời xa em…

Trần Minh Vương (sinh năm 1995, quê Thái Bình cũ) là cầu thủ góp mặt trong nhiều giải đấu cùng tuyển quốc gia, cùng thời với nhiều cái tên như Công Phượng, Xuân Trường. Sau khi mùa giải 2024/25 kết thúc, anh quyết định rời CLB Hoàng Anh Gia Lai đã gắn bó 18 năm để bắt đầu hành trình mới với Trường Tươi Đồng Nai.