'Cực phẩm độc thân' Bùi Hoàng Việt Anh đón tuổi 27

Bước sang năm mới 2026, Bùi Hoàng Việt Anh vẫn là một trong những cầu thủ độc thân sáng giá của làng bóng Việt khi sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng tài năng trên sân cỏ.

Bùi Hoàng Việt Anh chưa công khai bạn gái khi bước sang tuổi 27. Ảnh: @vietanh111999/Instagram.

Dịp đầu năm mới, cầu thủ Bùi Hoàng Việt Anh có chuyến du lịch Đà Lạt cùng gia đình. Trong loạt ảnh được mẹ anh, bà Nguyễn Thị Thắm, đăng trên trang cá nhân ngày 1/1, nam trung vệ rạng rỡ chụp hình check-in tại nhiều điểm du lịch bên các thành viên.

"Tạm biệt 2025. Mong đợi những điều tốt đẹp của năm 2026 luôn suôn sẻ, may mắn, thành công hạnh phúc sẽ đến với gia đình chúng tôi", bà viết.

Ngày 1/1 cũng là sinh nhật Việt Anh. Vào đúng thời khắc chuyển giao năm mới, bà Thắm cũng dành những lời chúc mừng con trai trên trang cá nhân.

"Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Và ngày này, giờ này của 26 năm trước con đã ra đời. Bước sang năm 27 này, con của mẹ vẫn mạnh mẽ và trưởng thành như những năm qua, vẫn luôn là bờ vai vững chắc để bố mẹ tựa vào và luôn chạy những bước chạy thật mạnh khoẻ trên con đường con chọn con nhé. Mẹ yêu con nhiều lắm", bà bày tỏ.

Đáp lại, trung vệ sinh năm 1999 bình luận ngọt ngào: "Yêu mẹ".

Việt Anh bên gia đình trong chuyến du lịch Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Thắm/Facebook.

Trong số dàn cầu thủ tuyển Việt Nam, Bùi Hoàng Việt Anh được mệnh danh là chàng trai "độc thân sáng giá" khi sở hữu vẻ ngoài điển trai, chiều cao 1,84 m cùng thân hình 6 múi.

Dưới các bài đăng của nam trung vệ, nhiều fan nữ luôn để lại bình luận khen ngợi, động viên và bày tỏ sự mến mộ anh. Tuy nhiên, anh khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, chưa từng công khai bạn gái, khác với nhiều đồng đội đã lập gia đình, sinh con.

Trên trang cá nhân, Việt Anh chủ yếu chia sẻ hình ảnh bên gia đình, bạn bè và khoảnh khắc thi đấu. Việc chưa công khai có người yêu cũng nhiều lần khiến nam trung vệ bị các đồng đội, bạn bè trêu chọc.

Ngoài chuyện tình cảm, trung vệ sinh năm 1999 được khen là chàng trai hướng về gia đình khi sớm báo hiếu cha mẹ. Khi anh ở độ tuổi thiếu niên, gia đình gặp biến cố khiến bố mẹ anh phải rời quê hương Thái Bình và Bình Dương (cũ) làm thuê.

Bởi vậy khi bắt đầu có điều kiện, anh đã mua chung cư tại Hà Nội để đón bố mẹ tới ở chung vào năm 2022. Hiện, anh là một trong những cầu thủ nội có thu nhập cao ở V.League, từng nhận khoản lót tay lên tới 16,5 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, Việt Anh còn có thu nhập từ việc kinh doanh quán billiards, đồng thời hợp tác quảng cáo cho các nhãn hàng. Với ngoại hình sáng, nam trung vệ là cái tên yêu thích của nhiều thương hiệu lớn.