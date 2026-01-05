'Hot girl bóng chuyền' sắp cưới tuyển thủ điền kinh?

Cộng đồng người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam xôn xao trước thông tin chủ công Phạm Thị Nguyệt Anh được cho là sắp kết hôn với cựu tuyển thủ điền kinh Quách Công Lịch.

Ngày 3/1, nhiều trang và diễn đàn yêu bóng chuyền đồng loạt chia sẻ thông tin "hot girl bóng chuyền" Nguyệt Anh - chủ công đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin và tuyển quốc gia Việt Nam - chuẩn bị lên xe hoa. Nửa kia được nhắc đến của cô là Quách Công Lịch - gương mặt quen thuộc của làng điền kinh Việt Nam.

Dù cả Nguyệt Anh lẫn Công Lịch đều giữ im lặng, đông đảo người hâm mộ vẫn gửi lời chúc và bày tỏ sự vui mừng cho cặp đôi.

Trước đó, mối quan hệ giữa Nguyệt Anh và Quách Công Lịch gây chú ý khi cặp đôi công khai hẹn hò vào tháng 3/2024, qua đoạn video TikTok "đu trend" khá ngọt ngào. Từ đó đến nay, cặp đôi khá kín tiếng, hiếm khi công khai tương tác trên mạng xã hội.

Nguyệt Anh và Công Lịch xác nhận mối quan hệ hẹn hò từ tháng 3/2024.

Phạm Thị Nguyệt Anh (sinh năm 1998, quê Quảng Bình) hiện là một trong những chủ công hàng đầu của đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin và tuyển quốc gia Việt Nam. Năm 2023, cô cùng đồng đội giành nhiều thành tích nổi bật như vô địch giải các CLB nữ châu Á, vô địch AVC Challenge Cup, HCB SEA Games 32 và lần đầu góp mặt tại FIVB Challenger Cup.

Ở đấu trường lớn hơn, Nguyệt Anh cũng góp công giúp tuyển Việt Nam đứng hạng 4 châu Á và hạng 4 ASIAD 2023.

Không chỉ được biết đến với lối chơi mạnh mẽ, những cú đập uy lực trên sân, Nguyệt Anh còn gây chú ý bởi ngoại hình thanh tú, cá tính và phong cách thời trang hiện đại.

Trong khi đó, Quách Công Lịch (sinh năm 1993) từng là trụ cột của điền kinh Việt Nam ở cự ly 400 m. Anh ghi dấu ấn mạnh mẽ tại đấu trường khu vực và châu lục, tiêu biểu là tấm HCV 400 m nam tại Grand Prix châu Á 2017, cùng nhiều thành tích nổi bật khác.

Nguyệt Anh và Công Lịch hiện chưa lên tiếng về thông tin sắp cưới.