'Hot girl Muay Thái' cổ vũ U23 Việt Nam sau khi U23 Thái Lan bị loại

Pinto Hathairat tiếc nuối khi U23 Thái Lan bị loại khỏi giải châu Á 2026 và cho hay cô đang chờ cổ vũ U23 Việt Nam ở tứ kết.

Pinto Hathairat tiếc nuối khi U23 Thái Lan không thể vượt qua vòng bảng giải châu Á 2026. Ảnh: Pinhathai.

Tối 14/1, U23 Thái Lan chỉ có được trận hòa 0-0 trước U23 Trung Quốc ở lượt cuối bảng D nên bị loại khỏi giải châu Á 2026. Kết quả này khiến cổ động viên của đội bóng xứ Chùa vàng không khỏi thất vọng.

Trên trang Facebook có 1,4 triệu lượt theo dõi, “hot girl Muay Thái” Pinto Hathairat bày tỏ sự tiếc nuối khi U23 Thái Lan không thể đi tiếp, nhưng vẫn ủng hộ các cầu thủ vì đã thi đấu hết mình.

Dưới phần bình luận, Hathairat cũng viết: “Chờ cổ vũ đội tuyển Việt Nam”. Dòng chia sẻ của cô nhận được nhiều phản hồi từ cư dân mạng Việt.

“Tôi cũng hy vọng Thái Lan sẽ vượt qua được khe cửa hẹp mà không thể. Hãy cổ vũ đội Việt Nam vào ngày 16/1 nhé”; “Tôi cũng cổ vũ Thái Lan, mong Đông Nam Á tạo bất ngờ. Thật đáng tiếc”; “U23 Thái Lan đã cố gắng hết sức rồi, phần còn lại để U23 Việt Nam lo nhé”... là một số lời nhắn nhủ gửi đến hot girl Thái Lan.

Pinto Hathairat (25 tuổi) - sở hữu hơn 2,4 triệu người theo dõi trên TikTok - gây chú ý với đoạn video cổ vũ đội tuyển Thái Lan ở chung kết bóng đá SEA Games 33, thu hút hơn 20 triệu lượt xem. Nhờ đó, cô được nhiều cư dân mạng Việt Nam chú ý, follow trang cá nhân.

Đáp lại, Hathairat thường xuyên tương tác với người dùng mạng Việt Nam, đặc biệt bày tỏ sự mến mộ với Trần Trung Kiên, khen ngợi nam thủ môn đẹp trai.

Sau trận thắng tạo địa chấn của U23 Việt Nam trước chủ nhà Saudi Arabia rạng sáng 13/1, Haitharat chia sẻ ảnh chế của Trần Trung Kiên kèm chú thích hài hước: “Vietnam cheated; they used Naruto as their goalkeeper” (tạm dịch: Việt Nam chơi ‘gian lận’, họ dùng Naruto làm thủ môn).

Trước đây, Pinto Hathairat từng là võ sĩ Muay Thái, được thi đấu tại đấu trường võ thuật K-1 của Trung Quốc. Sau một thời gian theo đuổi võ thuật, cô quyết định dành thời gian cho việc học và theo đuổi ngành y.

Về phía U23 Thái Lan, VCK U23 châu Á 2026 là lần thứ ba liên tiếp họ dừng bước sớm, sau các kỳ 2022 và 2024. Truyền thông Thái Lan thừa nhận vị thế số 1 Đông Nam Á đã mất, với bóng đá Việt Nam nổi lên mạnh mẽ trong năm 2025 và đầu 2026. Bóng đá Thái Lan đánh dấu sự sa sút rõ rệt dưới thời Madam Pang.