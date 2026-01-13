Dân mạng đồng loạt gọi tên Đình Bắc, Trung Kiên

Hai cái tên Đình Bắc và Trần Trung Kiên được dân mạng nhắc đến nhiều nhất trong trận U23 Việt Nam chạm trán U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối bảng A Giải U23 châu Á.

Đình Bắc ghi bàn thắng đẳng cấp trong trận đối đầu U23 Saudi Arabia. Ảnh chụp màn hình.

Rạng sáng 13/1, U23 Việt Nam tạo địa chấn khi đánh bại chủ nhà Giải châu Á 2026, Saudi Arabia 1-0 ở lượt trận cuối vòng bảng. Với 3 trận toàn thắng, đoàn quân áo đỏ hiên ngang bước vào tứ kết, đồng thời tránh được màn đối đầu sớm với đối thủ rất mạnh U23 Nhật Bản.

Trong và sau trận đấu, cư dân mạng đồng loạt gọi lên 2 cái tên nổi bật nhất: Nguyễn Đình Bắc và Trần Trung Kiên - những người tạo ra sự khác biệt trong thế trận của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Phút 64, Nguyễn Đình Bắc bứt tốc, vượt qua 4 cầu thủ áo xanh, đánh bại thủ môn cao 1,95 m của U23 Saudi Arabia ở góc rất hẹp. Tiền đạo sinh năm 2004 thể hiện cả tốc độ lẫn kỹ thuật trong pha mở tỷ số đẳng cấp cho các chiến binh sao vàng, làm nức lòng người hâm mộ. Đây cũng là bàn thắng duy nhất được ghi ở trận đấu này.

Trên trang cá nhân, ông Lê Huy Khoa - được biết đến với vai trò trợ lý ngôn ngữ của ông Park Hang-seo, cựu HLV trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam - khen ngợi: "Phẩm chất ngôi sao của Đình Bắc".

"Đình Bắc quá hay, vào trận 2 là khác liền", "Đình Bắc quá đẳng cấp", "Chưa bao giờ thất vọng với Đình Bắc"... là hàng loạt bình luận xuất hiện dày đặc dưới các bài đăng về trận đấu của U23 Việt Nam.

Hình ảnh cứu nguy của Trần Trung Kiên được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Xuyên suốt hơn 90 phút của trận đấu, U23 Saudi Arabia chơi ép sân, liên tục có những tình huống uy hiếp khung thành của Trần Trung Kiên. Tuy nhiên, thủ môn cao 1,91 m như một "cục nam châm hút bóng", "lá chắn thép" khi có những bàn cứu thua mười mươi cho U23 Việt Nam.

Hình ảnh Trung Kiên bay người cản phá được người hâm mộ chụp lại và lan truyền rộng rãi. "Trung Kiên bắt quá chắc", "Có Trung Kiên ở khung gỗ thật yên tâm", "Người gác đền vững chắc của U23 Việt Nam"... nhiều fan không tiếc lời khen cho thủ môn sinh năm 2003.

Với màn thể hiện xuất sắc, Trung Kiên được đánh giá là một trong những thủ môn hay nhất tính đến hết lượt trận thứ 3 VCK giải U23 châu Á.

Đáng chú ý, U23 Việt Nam bước vào trận đấu với U23 Saudi Arabia trong bối cảnh đội hình có nhiều xáo trộn. Trung Kiên được trao suất bắt chính. Hàng thủ gồm Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh. Tuyến giữa là bộ ba giàu kinh nghiệm Xuân Bắc, Văn Khang và Thái Sơn, được hỗ trợ bởi Anh Quân và Lê Viktor, trong khi hàng công thuộc về Công Phương và Ngọc Mỹ.

Việc HLV Kim Sang-sik ưu tiên sự chắc chắn ở tuyến giữa và khả năng kiểm soát thế trận cho thấy ông chấp nhận đánh đổi yếu tố quen thuộc để tìm kiếm sự bất ngờ. Những cái tên thường xuyên đá chính như Minh Phúc hay Đình Bắc ban đầu phải ngồi dự bị, nhường chỗ cho Ngọc Mỹ và Công Phương.