FIFA, AFC gọi tên Đình Bắc, Trung Kiên khiến dân mạng 'dậy sóng'

Sau màn tạo địa chấn của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á, hình ảnh Đình Bắc và Trung Kiên xuất hiện trên các fanpage bóng đá lớn khiến người hâm mộ nức lòng.

Hình ảnh Trung Kiên, Đình Bắc xuất hiện trên trang FIFA World Cup.

Rạng sáng 13/1, U23 Việt Nam đánh bại chủ nhà Saudi Arabia 1-0 ở lượt trận cuối vòng bảng giải U23 châu Á. Pha lập công đẳng cấp của Đình Bắc và màn trình diễn tuyệt vời trong khung gỗ của Trần Trung Kiên giúp U23 Việt Nam đi vào lịch sử khi trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên toàn thắng ở vòng bảng giải châu Á, đồng thời hiên ngang tiến vào tứ kết.

Trong đêm không ngủ của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam, niềm tự hào được nhân lên khi hàng loạt fanpage bóng đá lớn như FIFA World Cup (66 triệu lượt theo dõi) và AFC Asian Cup (2,9 triệu lượt theo dõi) cùng đăng tải bài viết về chiến thắng của U23 Việt Nam.

Trang chủ FIFA chia sẻ ảnh của thủ môn Trần Trung Kiên và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc - 2 cầu thủ chơi xuất sắc nhất trận - kèm lời khen: “Bay như TK1. Sút như ĐB7”.

Dưới phần bình luận, nhiều fan bóng đá Việt cũng thích thú so sánh Trung Kiên và Đình Bắc với các ngôi sao trẻ được yêu thích của FIFA: “TK1 = Thibaut (K)Courtois, DB7 = De Bruyne”.

Trong khi đó, trang chủ AFC Asian Cup chia sẻ khoảnh khắc giơ tay chào ăn mừng bàn thắng của Đình Bắc để cập nhật kết quả trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia kèm lời bình: “Vietnam edge the hosts and advance to the Knockout Stage as Group A winners!” (tạm dịch: Việt Nam vượt qua đội chủ nhà và giành quyền vào vòng knock-out với ngôi nhất bảng A!”.

Tiếp đó, AFC chia sẻ video highlight pha lập công đẳng cấp của tiền đạo U23 Việt Nam: “Call his number and Nguyen Dình Bac delivers” (tạm dịch: Gọi đúng tên anh ấy, và Nguyễn Đình Bắc đã đáp lại kỳ vọng”).

Trang của bóng đá châu Á cũng dành lời khen cho chiến thắng lịch sử của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Các bài đăng của FIFA, AFC khiến dân mạng Việt tràn ngập tự hào.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, CĐV Indonesia, Thái Lan và các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng không giấu được sự phấn khích, tiếp tục khen gợi “dark magic” (tạm dịch: ma thuật đen”) của HLV Kim Sang-sik.

Với phong độ thăng hoa, U23 Việt Nam tiếp tục được đặt kỳ vọng lớn trong hành trình ở trận tứ kết. Đối thủ chờ Đình Bắc, Trung Kiên cùng đồng đội ở vòng loại trực tiếp sẽ là UAE hoặc Syria.