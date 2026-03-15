Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên đi bầu cử

Đỗ Hoàng Hên tên gốc là Hendrio Araujo Da Silva, 32 tuổi. Anh chính thức trở thành công dân Việt Nam hồi tháng 10/2025. "Tôi rất vui, tự hào và biết ơn. Tôi yêu đất nước, con người Việt Nam. Giờ đây, tôi chính thức là người Việt và khao khát được cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ nỗ lực không ngừng để xứng đáng với niềm tin của mọi người, đóng góp cho CLB Hà Nội và đội tuyển quốc gia", anh từng chia sẻ trong buổi lễ nhập tịch.