Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên đi bầu cử

7h sáng ngày 15/3, cầu thủ Đỗ Hoàng Hên có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 22, tổ dân phố số 16, phường Từ Liêm (Hà Nội) để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của công dân Việt Nam.
Anh thu hút sự chú ý trong trang phục lịch sự, trên tay cầm lá phiếu bầu cử.
Cầu thủ gốc Brazil tự tin giao tiếp bằng tiếng Việt với các cán bộ hướng dẫn ở điểm bầu cử. Anh chia sẻ trước khi tới đã tìm hiểu về các ứng viên và đưa ra lựa chọn của mình.
"Hôm nay là ngày rất quan trọng với đất nước, tôi thấy rất vui và tự hào khi được cùng mọi người đi bầu cử", Hoàng Hên bày tỏ bằng tiếng Việt.
Cùng các cử tri khác, Hoàng Hên thực hiện đúng quy trình bầu cử tại điểm bỏ phiếu.
Lá phiếu của anh cùng gần 79 triệu cử tri cả nước sẽ bầu ra các đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo danh sách, có 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 4.223 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và 121.242 người ứng cử HĐND cấp xã.
Đỗ Hoàng Hên tên gốc là Hendrio Araujo Da Silva, 32 tuổi. Anh chính thức trở thành công dân Việt Nam hồi tháng 10/2025. "Tôi rất vui, tự hào và biết ơn. Tôi yêu đất nước, con người Việt Nam. Giờ đây, tôi chính thức là người Việt và khao khát được cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ nỗ lực không ngừng để xứng đáng với niềm tin của mọi người, đóng góp cho CLB Hà Nội và đội tuyển quốc gia", anh từng chia sẻ trong buổi lễ nhập tịch.
Hoàng Hên hiện là một trong những chân sút nổi bật ở giải vô địch quốc gia Việt Nam. Anh cũng vừa có tên trong danh sách sơ bộ lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với Malaysia tại vòng loại ba Asian Cup 2027.
Ngoài Hoàng Hên, một số cầu thủ nhập tịch khác như Đỗ Phi Long, Nguyễn Xuân Son cũng thực hiện một trong những quyền và nghĩa vụ quan trọng nhất của công dân Việt Nam trong ngày 15/3.
Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.