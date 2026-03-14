Lá phiếu đầu đời của cử tri trẻ trước ngày bầu cử

Lần đầu cầm trên tay lá phiếu bầu cử, nhiều bạn trẻ vừa háo hức vừa có chút hồi hộp. Họ tìm hiểu kỹ thông tin và ý thức về trách nhiệm công dân của mình.

Một tuyến đường tại TP.HCM rợp cờ hoa trước thềm ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Hoài Bảo.

Trong không gian rợp bóng cờ hoa tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM, Nguyễn Trần Minh Ngọc (quê Khánh Hòa) cẩn thận kẹp tấm thẻ cử tri vào trang vở. Ngọc hiện là sinh viên khóa 25, khoa Ngữ văn Anh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Ở tuổi 18, đây là lần đầu tiên cô tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, một sự kiện chính trị trọng đại của quốc gia.

"Với tôi, cảm giác lần đầu cầm trên tay tấm thẻ cử tri thực sự đặc biệt. Tôi được chính thức thực hiện quyền công dân, đóng góp vào việc lựa chọn đại biểu cho đất nước", Ngọc chia sẻ.

Trên khắp cả nước, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đang lan tỏa. Với những cử tri trẻ, đặc biệt là những người lần đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân này, khoảnh khắc bỏ lá phiếu đầu tiên sẽ trở thành ký ức khó quên trên hành trình trưởng thành.

Quyền và nghĩa vụ thiêng liêng

Tại trường của Minh Ngọc, khẩu hiệu "Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử..." được phủ khắp các sảnh tòa nhà. Ở các bảng tin trung tâm, danh sách ứng cử viên được niêm yết trang trọng, thu hút đông đảo sinh viên dừng chân quan sát.

Sự kỹ lưỡng thể hiện rõ khi Ngọc nói về cách mình lựa chọn đại biểu. Cô không xem qua loa mà tìm hiểu rất kỹ tiểu sử tóm tắt, trình độ chuyên môn và dự kiến chương trình hành động của từng ứng cử viên.

"Tôi tìm hiểu qua danh sách ký túc xá gửi, qua các trang báo uy tín và cả những cuộc trò chuyện cùng bạn bè trong phòng. Chúng tôi nhắc nhở nhau dậy sớm để cùng đi bỏ phiếu", Ngọc cho biết.

Minh Ngọc cảm thấy tự hào khi lần đầu tiên được cầm tấm phiếu cử tri. Ảnh: NVCC.

Minh Ngọc nói thêm hội trường E3 tại trường cô vừa qua còn tổ chức chương trình "Cử tri trẻ với Ngày hội non sông", giải đáp từ cách ghi phiếu đến việc quét mã QR tra cứu thông tin.

"Cách tiếp cận qua infographic trên Zalo, fanpage thực sự rất gần gũi với Gen Z chúng tôi", nữ sinh cho biết.

Nguyễn Đức Phong, sinh viên năm nhất ngành Công nghệ thông tin tại TP.HCM, cũng háo hức khi lần đầu được tham gia bầu cử. Thuở nhỏ, anh thường theo cha mẹ đi bỏ phiếu nhưng chỉ đứng ngoài quan sát. Cậu bé Phong khi đó chỉ thấy không khí đông vui, chưa hiểu hết ý nghĩa.

"Bây giờ khi tự mình được cầm lá phiếu trên tay, tôi thấy bản thân đã trưởng thành hơn", Phong nói. Trước ngày bầu cử, nam sinh dành thời gian đọc tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết tại khu dân cư và trên website chính thức.

Trong khi đó, Trần Mỹ Anh (18 tuổi, TP.HCM) cảm thấy thú vị với sự giao thoa giữa truyền thống và công nghệ.

"Các cán bộ ở tổ dân phố phát thẻ tận tay người dân, sau đó tôi quét mã QR để đọc thêm thông tin trên điện thoại. Sự kết hợp này khiến một cử tri trẻ như tôi thấy việc đi bầu cử không hề xa cách hay khô khan", Mỹ Anh nói.

Ký ức bầu cử giữa tâm dịch Covid-19

Không chỉ những người trẻ chuẩn bị bước vào lần bỏ phiếu đầu tiên, nhiều cử tri từng trải qua khoảnh khắc này vẫn bồi hồi khi nhớ lại.

Thu Huyền (sinh năm 1993), hiện sinh sống tại phường Văn Miếu (trước đây là phường Thổ Quan, Hà Nội), vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu đi bỏ phiếu vào tháng 5/2021. Với Huyền, đó là một trải nghiệm của sự trách nhiệm và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Thời điểm đó, dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, khiến nhiều hoạt động tuyên truyền phải điều chỉnh để phù hợp với quy định phòng dịch.

Thu Huyền cho biết vẫn nguyên cảm giác bồi hồi khi nhớ lại lần bỏ phiếu đầu tiên. Ảnh: NVCC.

"Hồi đó, các bác tổ dân phố vừa phải chống dịch Covid-19 vừa triển khai công tác bầu cử nên khá vất vả. Trước một tuần, ở nhà văn hóa tổ dân phố đã dán bảng thông tin về các đại biểu, tiểu sử đầy đủ để cử tri có thời gian đọc và nghiên cứu", Huyền kể.

Theo Huyền, vì tình hình dịch bệnh, việc tuyên truyền không rầm rộ như những năm khác, các hoạt động tập trung đông người cũng hạn chế.

Huyền nhớ lại khoảnh khắc tổ trưởng dân phố đeo khẩu trang, gõ cửa từng nhà để phát thẻ cử tri và dặn dò kỹ lưỡng về giờ giấc. Đúng 8h sáng chủ nhật năm ấy, Huyền diện bộ đồ lịch sự, xếp hàng ngay ngắn tại điểm bầu cử, thực hiện nghiêm túc quy tắc 5K.

"Lần đầu đi bầu cử, tôi thấy khá hãnh diện. Cảm giác như mình thực sự trưởng thành, đang làm một việc ý nghĩa cho đất nước từ hành động nhỏ bé", Huyền nói.

Năm nay, Huyền nhận được thẻ cử tri từ sớm. Cô đang nghiên cứu kỹ danh sách đại biểu cho kỳ bầu cử sắp tới.

"Tôi chuẩn bị tâm thế hào hứng và nghiêm túc nhất để đến điểm bầu cử vào ngày 15/3. Mong mọi việc suôn sẻ, để mỗi chúng ta đều thực hiện được trách nhiệm nhỏ bé với Tổ quốc", cô nói.

Bạn trẻ đi ngang tấm biểu ngữ kêu gọi bầu cử tại một phường ở TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Cũng trong ký ức năm 2021, Nguyễn Văn Hải (khi đó 19 tuổi, sinh viên tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch) chia sẻ về trải nghiệm "bầu cử trong khu cách ly". Hải nhớ lại hình ảnh những hòm phiếu di động được mang đến tận nơi, các cử tri trong bộ đồ bảo hộ xanh cẩn thận đưa ra lựa chọn.

"Lúc đó tôi mới thấm thía lá phiếu còn là niềm tin vào một tương lai ngày một tươi sáng hơn cho đất nước", Văn Hải cho hay.