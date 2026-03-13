Ứng cử viên cam kết bằng tâm huyết, cử tri TP.HCM đặt niềm tin

Chiều 9/3, tại Hội trường Đảng ủy phường Tân Uyên (TP.HCM) diễn ra Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Tổ ứng cử viên ĐBQH gồm: Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó chủ tịch Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Trung tướng Tào Đức Thắng - Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội; Linh mục Nguyễn Văn Riễn - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse; bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Du lịch Sài Gòn; ông Dương Văn Hạnh - Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM.

Các ứng cử viên ĐBQH từ phải sang: Dương Văn Hạnh, Nguyễn Phạm Duy Trang, Tào Đức Thắng, Nguyễn Văn Riễn và Nguyễn Thị Ánh Hoa.

Các ứng cử viên HĐND TP.HCM gồm: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Uyên; ông Lê Anh Tuấn - Phó trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM; ông Ngưu Trí Tuấn - nông dân, đồng bào dân tộc Khơme; bà Trịnh Thị Trang - Phó trưởng phòng Công tác HĐND và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM; ông Tống Thành Hậu - Bí thư Đoàn, Viên chức Phòng công tác chính trị - Học sinh, sinh viên Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

Trong phần trình bày chương trình hành động, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, là người trưởng thành từ thực tiễn công tác tại tỉnh Bình Dương trước đây và hiện nay công tác tại Trung ương Đoàn, quá trình đó giúp chị có điều kiện gắn bó sâu sắc với địa bàn, thuận lợi trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri và trực tiếp theo dõi tình hình phát triển của TP.HCM.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm ĐBQH, chị Trang cam kết sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chủ động gặp gỡ, đối thoại thường xuyên với công nhân, người lao động, phụ nữ và thanh thiếu nhi; đồng thời ứng dụng công nghệ số để tiếp nhận, theo dõi và phản hồi kiến nghị nhanh chóng, minh bạch.

Từ vị trí công tác của mình, chị Trang sẽ nỗ lực chuyển tải đầy đủ, kịp thời những vấn đề đặc thù của TP.HCM đến diễn đàn Quốc hội và các cơ quan chức năng, góp phần để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe và giải quyết đến cùng.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang hứa sẽ tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện các chính sách phát triển con người gắn với quá trình đô thị hóa và kinh tế số của TP.HCM. Dành nhiều thời gian đi cơ sở, trực tiếp theo dõi việc thực thi pháp luật và các chính sách liên quan đến đời sống nhân dân, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, lao động - việc làm, an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng dịch vụ công.

Linh mục Nguyễn Văn Riễn cam kết sẽ cụ thể hóa những tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi của bà con giáo dân trong sự tương tác mật thiết, gắn bó giữa các yếu tố kinh tế, xã hội, văn hóa và đời sống tôn giáo để góp phần đẩy mạnh sự phát triển bền vững của xã hội và thăng tiến con người toàn diện.

Trung tướng Tào Đức Thắng cam kết đề xuất giải pháp phát triển mô hình thông minh, chuyển đổi số trong y tế, giáo dục, hành chính công; quan tâm đề xuất giải pháp phát triển mô hình thông minh, chuyển đổi số trong y tế, giáo dục, hành chính công, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân; Tăng cường các chương trình kết nối doanh nghiệp với trường đại học - viện nghiên cứu hỗ trợ chuyển đổi việc làm, tăng thu nhập bền vững cho người dân đô thị.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa nói sẽ cam kết bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết; tích cực tham gia hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương giúp cho việc thực thi đem lại lợi ích cho cả phụ nữ và nam giới, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia bình đẳng vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ông Dương Văn Hạnh khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm và trúng cử sẽ đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của người dân được thực thi minh bạch; đề xuất các chính sách đặc thù để chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung vào giáo dục, y tế, đào tạo nghề và bảo tồn văn hóa truyền thống.

Các ứng cử viên HĐND TP.HCM từ phải sang: Tống Thành Hậu, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Trịnh Thị Trang, Lê Anh Tuấn và Ngưu Trí Tuấn.

Trong phần trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên HĐND TP.HCM hứa sẽ cống hiến, xây dựng Thành phố ngày càng phát triển.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung cho biết, sẽ quan tâm lãnh đạo, tham gia xây dựng và giám sát các chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe của người dân; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng môi trường học tập lành mạnh.

Ông Lê Anh Tuấn quan tâm đến các giải pháp, cơ chế thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Trong khi đó, ông Ngưu Trí Tuấn quan tâm đến các lĩnh vực gắn liền với đời sống người dân như y tế, giáo dục; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục.

Bà Trịnh Thị Trang hứa sẽ dành tâm huyết để nghiên cứu, tham mưu xây dựng và ban hành các nghị quyết hướng đến sự phát triển bền vững của TPHCM, gắn chặt với việc nâng cao đời sống nhân dân. Ông Tống Thành Hậu quan tâm đến các lĩnh vực đời sống dân sinh như việc làm, nhà ở xã hội, an sinh cho người lao động; xây dựng môi trường học tập, rèn luyện tốt gắn với đào tạo nghề.

Tại hội nghị, cử tri Đoàn Tấn Lợi tin tưởng vào các ứng cử viên ĐBQH và HĐND TP.HCM về chương trình hành động đã trình bày. “Tôi có niềm tin, ai trong số các ứng cử viên nếu trúng cử, sẽ làm tốt vai trò của mình, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng cử tri. Qua trình bày của các ứng cử viên, tôi thấy chương trình hành động đã bám sát thực tế, mong đại biểu sẽ thực hiện tốt”- cử tri Lợi nói.

Cử tri Phùng Văn Sinh mong muốn các ứng cử viên quan tâm đến an sinh xã hội.

Cử tri Phùng Văn Sinh mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử, đặc biệt quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, trên tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Cử tri Nguyễn Quỳnh Như, mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử, tiếp tục đề ra nhiều chương trình, hành động đưa về cơ sở để tạo thêm nhiều sân chơi, hoạt động bổ ích cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trên địa bàn TP.HCM.

Cử tri Nguyễn Quỳnh Như cũng mong muốn các đại biểu nếu trúng cử quan tâm thúc đẩy các chính sách về công nghệ và chuyển đổi số. Theo cử tri, việc số hóa các thủ tục hành chính, phát triển kinh tế số và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tạo dựa trên nền tảng công nghệ là yếu tố then chốt để TP.HCM giữ vững vị thế dẫn đầu. Từ đó, cử tri mong muốn người trúng cử quan tâm những vấn đề trên.

Cử tri Nguyễn Quỳnh Như gửi gắm tâm tư đến các ứng cử viên.

Cử tri Nguyễn Công Y, đề cập đến lĩnh vực môi trường, thiết chế văn hóa: “Tôi mong muốn, khi trúng cử, các đại biểu quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, phát triển các thiết chế văn hóa, xây dựng công viên, khu vui chơi. Tôi kỳ vọng các đại biểu quan tâm các chính sách trong lĩnh vực văn hóa, tạo môi trường sống an lành cho người dân”.