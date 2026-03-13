Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Chọc thủng lốp xe SH, tài xế xe Range Rover khai gì?

  • Thứ sáu, 13/3/2026 22:00 (GMT+7)
Tại cơ quan công an, Đ.M.D. khai nhận nguyên nhân dẫn đến hành vi chọc thủng hai lốp xe máy SH dựng bên đường.

Ngày 13/3, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) tiếp nhận thông tin phản ánh về vụ việc tài xế ôtô dùng vật nhọn chọc thủng lốp xe máy tại ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ.

Sau khi nắm bắt thông tin, Công an phường Yên Hòa xác minh và mời các cá nhân liên quan đến làm việc.

Đ.M.D. (SN 1992, trú tại xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ) là người lái xe ôtô trên, đã chủ động gặp chủ xe máy để xin lỗi và bồi thường thiệt hại.

Tại cơ quan công an, Đ.M.D. khai nhận, nguyên nhân dẫn đến hành vi trên là do thường xuyên phải lái xe qua khu vực ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ, trong khi khách thuê nhà tại đây nhiều lần để xe trước cửa gây cản trở lối đi. D. cho biết nhiều lần nhắc nhở nhưng tình trạng vẫn tái diễn.

Bên cạnh đó, do thời điểm xảy ra sự việc bản thân đang gặp nhiều áp lực trong công việc và gia đình nên người này nóng giận, không làm chủ được hành vi, sử dụng lưỡi dao bấm móng tay mang theo người để chọc thủng lốp xe máy.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 20h50 ngày 12/3, N.A.Q. (SN 2006, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) lái xe máy SH150i màu đen, chở bạn gái là Đ.Q.A. (SN 2006, trú tại phường Láng) đến nhà chị gái của Q.A. tại ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ.

Khi đến nơi, anh Q. dựng xe máy trước cửa nhà và khóa cổ, sau đó cùng bạn gái vào trong nhà chơi. Đến khoảng 21h cùng ngày, khi xuống lấy xe để ra về, thanh niên này phát hiện xe máy bị thủng cả hai lốp trước và sau.

Qua kiểm tra camera an ninh khu vực, nạn nhân phát hiện vào khoảng 20h58 có một xe ôtô màu đen, BKS: 30H-352.61 dừng trước cửa nhà số 73/189 Nguyễn Ngọc Vũ.

Do xe máy của anh Q. để trước cửa chắn lối đi nên ôtô không di chuyển qua được. Lúc này, tài xế ôtô bấm còi. Một nam thanh niên trong nhà chạy ra định dắt xe máy của anh Q. vào nhưng do xe đã khóa cổ nên không di chuyển được.

Sau đó, một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, mặc quần áo màu đen, từ trên xe ôtô bước xuống, lấy ra một vật nhọn rồi cúi xuống đâm hai lần vào lốp trước và lốp sau của xe máy, làm thủng lốp. Sau khi thực hiện hành vi, người này lên xe ôtô rời khỏi hiện trường.

Công an phường Yên Hòa đang thiết lập hồ sơ để xử lý vụ việc.

https://vtcnews.vn/tai-xe-choc-thung-lop-xe-sh-khai-do-dang-ap-luc-gia-dinh-cong-viec-ar1007464.html

Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Range Rover Range Rover SH Xe máy Giao thông Tai nạn

Đọc tiếp

0

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý