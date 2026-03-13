Tài xế dừng xe để ngủ trên cao tốc

Cảnh sát Giao thông vừa xử phạt một tài xế dừng ôtô trên dải dừng khẩn cấp cao Phan Thiết - Vĩnh Hảo tốc để ngủ.

Ngày 13/3, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt một trường hợp dừng xe trên dải dừng khẩn cấp cao tốc không đúng quy định.

Phương tiện vi phạm. Ảnh: B.H.

Trước đó, vào chiều 12/3, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ), tổ công tác phát hiện ôtô biển số 85A-050.xx đang dừng trên dải dừng khẩn cấp nhưng không bật đèn cảnh báo nguy hiểm.

Qua kiểm tra, tài xế xuất trình giấy tờ mang tên P.N.T (28 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa). Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế T. trình bày do buồn ngủ nên cho xe dừng tại dải dừng khẩn cấp để ngủ.

Tổ công tác đã giải thích cho tài xế rằng, dải dừng khẩn cấp trên đường cao tốc chỉ được sử dụng trong trường hợp thật sự bất khả kháng.

Trong tình huống buồn ngủ, tài xế có thể dừng xe tại trạm dừng chân hoặc rẽ ra các đường nhánh để nghỉ ngơi.

Tài xế dừng xe để ngủ bị xử phạt. Ảnh: B.H.

Theo đại diện Đội 6, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tình trạng lái xe tự ý dừng, đỗ trên dải dừng khẩn cấp vẫn còn xảy ra. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào ban đêm khi tầm nhìn hạn chế, trong khi tốc độ lưu thông trên tuyến cao tốc này lên đến 90km/h.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi dừng, đỗ xe trái quy định trên đường cao tốc có thể bị xử phạt từ 12 tới 14 triệu đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.