Tài xế dừng xe để ngủ trên cao tốc

  • Thứ sáu, 13/3/2026 16:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cảnh sát Giao thông vừa xử phạt một tài xế dừng ôtô trên dải dừng khẩn cấp cao Phan Thiết - Vĩnh Hảo tốc để ngủ.

Ngày 13/3, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt một trường hợp dừng xe trên dải dừng khẩn cấp cao tốc không đúng quy định.

Tai xe anh 1

Phương tiện vi phạm. Ảnh: B.H.

Trước đó, vào chiều 12/3, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ), tổ công tác phát hiện ôtô biển số 85A-050.xx đang dừng trên dải dừng khẩn cấp nhưng không bật đèn cảnh báo nguy hiểm.

Qua kiểm tra, tài xế xuất trình giấy tờ mang tên P.N.T (28 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa). Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế T. trình bày do buồn ngủ nên cho xe dừng tại dải dừng khẩn cấp để ngủ.

Tổ công tác đã giải thích cho tài xế rằng, dải dừng khẩn cấp trên đường cao tốc chỉ được sử dụng trong trường hợp thật sự bất khả kháng.

Trong tình huống buồn ngủ, tài xế có thể dừng xe tại trạm dừng chân hoặc rẽ ra các đường nhánh để nghỉ ngơi.

Tai xe anh 2

Tài xế dừng xe để ngủ bị xử phạt. Ảnh: B.H.

Theo đại diện Đội 6, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tình trạng lái xe tự ý dừng, đỗ trên dải dừng khẩn cấp vẫn còn xảy ra. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào ban đêm khi tầm nhìn hạn chế, trong khi tốc độ lưu thông trên tuyến cao tốc này lên đến 90km/h.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi dừng, đỗ xe trái quy định trên đường cao tốc có thể bị xử phạt từ 12 tới 14 triệu đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Ôtô con bị 'vò nát' trên cao tốc qua Ninh Bình

Một ôtô con bị lật úp, hư hỏng nặng sau khi va chạm với xe đầu kéo trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Ninh Bình. May mắn tài xế đã tự chui ra khỏi xe và không bị thương.

11:12 11/3/2026

Ôtô lao vào công trường mở rộng cao tốc, tài xế tử vong tại chỗ

Xe bán tải đâm vào rào tôn tại khu vực thi công trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai rồi lật ngửa, khiến một người chết, một người bị thương.

16:04 3/3/2026

Ôtô con văng khỏi cao tốc

Ôtô con đâm vào rào chắn tại Km 159+350, đoạn qua xã Tân Hợp (Lào Cai) rồi văng khỏi cao tốc Nội Bài - Lào Cai, khiến hai người bị thương.

16:33 26/2/2026

https://vov.vn/xa-hoi/xu-phat-tai-xe-dung-xe-de-ngu-tren-cao-toc-phan-thiet-vinh-hao-post1275440.vov

Đoàn Sĩ/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tài xế Phan Thiết Vĩnh Hảo Giao thông Ôtô Tài xế Cao tốc

Cu tri tre san sang cho ngay hoi non song Viet Nam hinh anh

Cử tri trẻ sẵn sàng cho ngày hội non sông Việt Nam

31 phút trước 17:46 13/3/2026

0

Chương trình “Sẵn sàng tuổi 18” tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

