Nhặt được ví có tiền, người đàn ông nghèo tìm cách trả lại

  • Thứ sáu, 13/3/2026 18:06 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Nhặt được chiếc ví chứa giấy tờ tùy thân quan trọng và tiền mặt, anh Đặng Thanh Chung (xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng) đã nhanh chóng mang đến công an nhờ tìm người đánh rơi.

Chiều 13/2, Công an xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xác định chủ sở hữu chiếc ví bị đánh rơi là anh Ngô Nguyễn Ngọc Thanh (trú phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) và đã trao trả lại toàn bộ giấy tờ và tài sản.

Trả lại tài sản cho người bị đánh mất và thư cảm ơn Công an xã Hàm Kiệm.

Trước đó, chiều 10/3, trên đường đi làm, anh Đặng Thanh Chung, ngụ thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) đã nhặt được một chiếc ví bị đánh rơi.

Kiểm tra bên trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng (hai thẻ ngân hàng, căn cước...) cùng số tiền 1.500.000 đồng.

Ngay sau đó, anh Chung đã liên hệ với Công an xã Hàm Kiệm để nhờ hỗ trợ tìm và trả lại tài sản cho người bị mất.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hàm Kiệm đã phối hợp xác minh, tìm cách liên hệ với chủ sở hữu chiếc ví là anh Ngô Nguyễn Ngọc Thanh và mời anh đến trụ sở để nhận lại toàn bộ giấy tờ và tài sản.

Điều đáng nói, tuy điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, song anh Chung vẫn lựa chọn cách ứng xử đầy nghĩa tình và trách nhiệm với cộng đồng. Hành động tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, không chỉ giúp người bị mất nhận lại tài sản mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong đời sống xã hội.

