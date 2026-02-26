Ôtô con văng khỏi cao tốc

Ôtô con đâm vào rào chắn tại Km 159+350, đoạn qua xã Tân Hợp (Lào Cai) rồi văng khỏi cao tốc Nội Bài - Lào Cai, khiến hai người bị thương.

Khoảng 13h ngày 26/2, ôtô con mang biển kiểm soát 30K-391.xx chạy trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Khi đến Km 159+350, đoạn qua xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai, xe lao vào hệ thống rào tôn bảo vệ bên đường rồi văng ra khu vực đang thi công mở rộng tuyến.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn làm hai người trên xe bị thương. Trong đó, một người bị thanh sắt từ hàng rào đâm vào vùng ngực, chảy nhiều máu và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Phần rào tôn bảo vệ công trường bị hư hỏng, chiếc xe cũng biến dạng sau tai nạn.

Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này thời tiết khô ráo, trời nắng, tầm nhìn thông thoáng. Hệ thống biển báo, rào chắn và thiết bị cảnh báo an toàn giao thông trên tuyến được bố trí đầy đủ theo quy định.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết phương tiện, đồng thời phối hợp xử lý vụ việc, đảm bảo giao thông trên tuyến không bị ùn tắc kéo dài.

Hôm nay, tại tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra vụ tai nạn làm một người tử vong và 2 người bị thương. Cụ thể, khoảng 11h45 cùng ngày, tài xế Lê Phước Lâm (39 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) lái xe khách loại 52 chỗ, biển kiểm soát 50H-677.78, chạy trên Quốc lộ 14 theo hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi TP.HCM.

Khi đến km896+300, đoạn đường cong thuộc thôn Sơn Thọ, xã Thọ Sơn, tài xế không kiểm soát được tay lái, xe lật ngang xuống lề đường.

Vụ tai nạn khiến anh Cáp Hoàng T. (20 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng; hành khách trên xe) tử vong tại hiện trường. Hai hành khách khác bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.