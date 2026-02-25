Tin mới vụ hai thi thể cùng ôtô dưới kênh ở Gia Lai

Liên quan vụ phát hiện hai thi thể cùng ôtô dưới kênh Văn Phong, tỉnh Gia Lai, cơ quan chức năng bước đầu xác định là do người lái không quen đường, xảy ra tai nạn khi vào cua gấp.

Ngày 24/2, lãnh đạo UBND xã Bình An cho biết lực lượng chức năng đã có kết quả xác minh ban đầu vụ phát hiện hai thi thể cùng chiếc ôtô dưới kênh Văn Phong, đoạn qua thôn Phú Lạc.

Chiếc ôtô được trục vớt lên bờ.

Như Tiền Phong đưa tin khoảng 7h30 sáng 23/2, chính quyền xã Bình An nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới (không rõ lai lịch) vướng vào cống ở kênh Văn Phong. Lực lượng chức năng sau đó tổ chức tìm kiếm xung quanh và phát hiện một ôtô biển số 51F-708.xx chìm dưới kênh, cách vị trí tìm thấy thi thể khoảng 100 m.

Tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, lực lượng chức năng tiến hành cắt nước trên tuyến kênh để dò tìm. Quá trình rà soát, phát hiện thêm một thi thể nữ giới, cách vị trí chiếc xe khoảng hơn 500 m. Hai nạn nhân được xác định là C.V.B (SN 2001, xã KBang, Gia Lai) và T.T.N.H (SN 1995, xã Kông Yang, Gia Lai). UBND xã Bình An đã chỉ đạo công an xã bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời báo cáo công an tỉnh tổ chức khám nghiệm theo quy định.

Qua xác minh ban đầu, ôtô xuất phát từ xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai lúc 22h ngày 20/2, dự định di chuyển đến khu vực phường An Khê, để thăm nhà người thân. Khi đến đoạn đường trên, do không quen địa hình, xảy ra tai nạn khi vào khúc cua gấp. Gần hiện trường, cơ quan chức năng cũng phát hiện một biển báo giao thông bị ngã đổ.