Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng vụ lật thuyền sông Gianh

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Bình, vị trí phát hiện cháu Nguyễn Diễm Chinh nằm gần khu vực trước đó tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn Tâm.

Lực lượng chức năng và người dân địa phương tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: TTXVN.

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán), đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai trong vụ lật thuyền trên sông Gianh là cháu Nguyễn Diễm Chinh (sinh năm 2012) trú tại xã Tuyên Bình (Quảng Trị).

Như vậy, thi thể hai nạn nhân mất tích trong vụ chìm thuyền đã được tìm thấy.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Bình, vị trí phát hiện nạn nhân nằm gần khu vực trước đó tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn Tâm vào khoảng 13h cùng ngày.

Sau khi nhận được tin báo, Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tuyên Bình và các cơ quan, đơn vị đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác đưa thi thể cháu bé lên bờ và lo hậu sự; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn.

Trước đó, như tin đã đưa, vào khoảng 11h30 ngày 19/2, một chiếc thuyền chở 7 người trong một gia đình, đều trú tại xã Tuyên Bình (Quảng Trị) đang di chuyển trên sông Gianh thì bất ngờ bị lật.

Một người dân địa phương phát hiện sự việc đã kịp thời tiếp cận hiện trường, cứu được 5 người, tuy nhiên sau đó có hai người đã tử vong là bà Cao Thị Nghịa (sinh năm 1958) và cháu N.A.N (sinh năm 2023).

Hai nạn nhân mất tích được tìm thấy là ông Nguyễn Văn Tâm và cháu Nguyễn Diễm Chinh.