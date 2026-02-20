Vẫn chưa tìm thấy hai người trong vụ chìm thuyền trên sông Gianh

Vụ chìm thuyền dân sinh xảy ra trưa mùng 3 Tết Nguyên đán trên sông Gianh khiến hai người tử vong, hai người mất tích.

Theo đó, khoảng 11h ngày 19/2 (mùng 3 Tết), chiếc thuyền dân sinh chở 7 người trú tại thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình khi đang di chuyển ngang qua sông Gianh để đến chúc Tết người thân ở thôn Lạc Sơn, xã Tuyên Hoá thì bất ngờ gặp nạn và chìm xuống nước.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân đã đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn.

Những người trên thuyền gồm ông N.V.T (SN 1958, người điều khiển phương tiện), bà C.T.N (SN 1958), chị N.T.B.H (SN 1990, con dâu ông T.) và 4 cháu nhỏ sinh các năm 2012, 2014, 2016 và 2023.

Phát hiện sự việc, người dân khu vực gần đó đã nhanh chóng ứng cứu, đưa được 4 người lên bờ. Tuy nhiên, bà C.T.N và một cháu gái sinh năm 2023 đã tử vong. Ông N.V.T và một cháu gái hiện vẫn mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân quân cùng các phương tiện thuyền máy tổ chức tìm kiếm dọc lòng sông và hai bên bờ. Công tác cứu hộ được triển khai khẩn trương trong điều kiện dòng chảy phức tạp.

Các lực lượng đã cứu hộ, tìm kiếm được 5/7 người trong vụ chìm thuyền.

Chiều cùng ngày, ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để động viên gia đình nạn nhân và chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương tiếp tục huy động tối đa nhân lực, phương tiện, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích; đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe những người được cứu sống.

Hai người trong vụ chìm thuyền vẫn đang mất tích.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị địa phương kịp thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân theo phong tục, tập quán; đồng thời có phương án hỗ trợ lực lượng tham gia tìm kiếm.

Đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai các phương án tìm kiếm hai nạn nhân còn mất tích trên sông Gianh.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.