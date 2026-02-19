Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Vụ lật thuyền trên sông Gianh: 2 người chết, 2 người mất tích

  • Thứ năm, 19/2/2026 16:04 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Như tin đã đưa, ngày 19/2 (mùng 3 Tết), trên sông Gianh, đoạn chảy qua xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình trước đây) xảy ra vụ lật thuyền chở 7 người trong 1 gia đình đi chơi Tết.

Vụ lật thuyền làm 2 người tử vong và 2 người mất tích.

Khoảng 11h30 trưa nay (19/2), chiếc thuyền chở 7 người trong 1 gia đình trú tại thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị (3 người lớn và 4 cháu nhỏ) đi trên sông Gianh bất ngờ bị lật. Một người dân địa phương phát hiện sự việc đã kịp thời tiếp cận hiện trường, vớt được 5 người, trong đó, 2 người đã tử vong, 3 người còn sống. Hiện vẫn còn 2 nạn nhân mất tích, gồm một người già và một trẻ nhỏ.

Lat thuyen anh 1

Huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích trong vụ lật thuyền

Theo chính quyền xã Tuyên Bình, khu vực xảy ra vụ lật thuyền mực nước rất sâu, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Các nạn nhân đều không mặc áo phao khi di chuyển bằng thuyền trên sông Gianh, mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Danh tính các nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Gianh: Nguyễn Văn T, 68 tuổi, mất tích; Cao Thị N, 68 tuổi, đã tử vong; Nguyễn Thị H, 36 tuổi, được cứu sống; Nguyễn Diễm C, 14 tuổi, mất tích; Nguyễn Duy K, 12 tuổi, được cứu sống; Nguyễn Tấn P, 10 tuổi, được cứu sống; Nguyễn An N, 3 tuổi, đã tử vong.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Lật thuyền trên sông Gianh ở Quảng Trị, nhiều người gặp nạn

Một vụ lật thuyền vừa xảy ra trên sông Gianh đoạn qua địa bàn Minh Cầm, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị (xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) làm nhiều người gặp nạn.

19 giờ trước

Tìm thấy thi thể người đàn ông lật thuyền ở Lâm Đồng

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị lật thuyền, mất tích khi thả lưới đánh cá trên hồ thủy lợi Đạ Sị.

20:12 7/2/2026

Đánh cá giữa biển động ở Huế, thuyền chở 2 người bị lật

Người dân phường Phong Phú (TP. Huế) đã nhanh chóng ứng cứu, đưa hai ngư dân tỉnh Quảng Trị vào bờ an toàn sau khi thuyền nan của họ bị sóng đánh lật trong lúc đánh cá giữa biển động.

17:47 21/12/2025

https://vov.vn/xa-hoi/vu-lat-thuyen-tren-song-gianh-2-nguoi-chet-2-nguoi-mat-tich-post1269954.vov

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung

Lật thuyền Quảng Trị Quảng Bình sông Gianh tai nạn mất tích

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý