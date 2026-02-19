Vụ lật thuyền trên sông Gianh: 2 người chết, 2 người mất tích

Như tin đã đưa, ngày 19/2 (mùng 3 Tết), trên sông Gianh, đoạn chảy qua xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình trước đây) xảy ra vụ lật thuyền chở 7 người trong 1 gia đình đi chơi Tết.

Vụ lật thuyền làm 2 người tử vong và 2 người mất tích.

Khoảng 11h30 trưa nay (19/2), chiếc thuyền chở 7 người trong 1 gia đình trú tại thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị (3 người lớn và 4 cháu nhỏ) đi trên sông Gianh bất ngờ bị lật. Một người dân địa phương phát hiện sự việc đã kịp thời tiếp cận hiện trường, vớt được 5 người, trong đó, 2 người đã tử vong, 3 người còn sống. Hiện vẫn còn 2 nạn nhân mất tích, gồm một người già và một trẻ nhỏ.

Huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích trong vụ lật thuyền

Theo chính quyền xã Tuyên Bình, khu vực xảy ra vụ lật thuyền mực nước rất sâu, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Các nạn nhân đều không mặc áo phao khi di chuyển bằng thuyền trên sông Gianh, mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Danh tính các nạn nhân trong vụ lật thuyền trên sông Gianh: Nguyễn Văn T, 68 tuổi, mất tích; Cao Thị N, 68 tuổi, đã tử vong; Nguyễn Thị H, 36 tuổi, được cứu sống; Nguyễn Diễm C, 14 tuổi, mất tích; Nguyễn Duy K, 12 tuổi, được cứu sống; Nguyễn Tấn P, 10 tuổi, được cứu sống; Nguyễn An N, 3 tuổi, đã tử vong.