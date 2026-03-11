Miền Bắc có thể đón mưa phùn vào cuối tuần

Dự báo trong đêm và sáng sớm các ngày 15-16/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội có thể xuất hiện mưa phùn, mưa nhỏ rải rác, độ ẩm không khí tăng cao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong các ngày 12-14/3, khu vực miền Bắc sẽ có những ngày ít mưa, sáng có sương mù nhẹ, đêm và sáng trời rét, trưa chiều hửng nắng nhẹ, riêng khu vực Tây Bắc ngày 12/3 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Miền Bắc có thể chuyển mưa nhỏ, mưa phùn vào Chủ Nhật (15/3).

Từ đêm 14-16/3, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực đồng bằng, ven biển phía đông của Bắc Bộ trong ngày 15 và 16/3 có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Khu vực Hà Nội các ngày 12-13/3 trời không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Ngày 14/3, Hà Nội chuyển nhiều mây, sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ, mưa xuất hiện vài nơi. Từ ngày 15-16/3, Thủ đô có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm và đêm.

Tại miền Trung, từ đêm 12/8 đến ngày 14/8, không khí lạnh tăng cường sẽ gây mưa rào và dông rải rác cho các địa phương Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ, cục bộ sẽ có mưa vừa đến mưa to.

Đây là đợt mưa tiếp theo ở khu vực này trong những ngày qua. Trước đó, trong các ngày 9-10/3, không khí lạnh cũng gây mưa ở Trung Trung Bộ.

Một số điểm đo ghi nhận lượng mưa khá lớn như đỉnh Bạch Mã (Huế) 188 mm, Khe Tre (Huế) 134 mm, Trung tâm GD-DN 05-06 (Đà Nẵng) 177 mm, Hương Trà (Quảng Ngãi) 169 mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 162 mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ nay đến hết tháng 3, khu vực miền Bắc tiếp tục đón thêm các đợt không khí lạnh tăng cường. Các đợt không khí lạnh này thường có cường độ yếu và tính chất lệch đông, mang theo nhiều hơi ẩm. Vì vậy, miền Bắc có thể xuất hiện nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhất là khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ.

Trong khi đó, không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió ở miền Trung có thể gây ra các đợt mưa diện rộng tại khu vực từ Thanh Hoá đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ và Phú Yên cũ trong thời gian tới.