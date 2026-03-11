Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tin mới vụ ồn ào liên quan ông Thích Nhuận Đạt

  • Thứ tư, 11/3/2026 19:06 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Công an xã Mỹ Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đã tiếp nhận và đang xác minh đơn tố cáo của một người phụ nữ có nội dung liên quan đến ông Thích Nhuận Đạt.

Công an xã Mỹ Sơn cho biết đơn vị nhận được đơn tố cáo ông T.M.T. (SN 1978, còn được biết đến với tên Thích Nhuận Đạt) về hành vi chiếm đoạt tài sản. Người tố cáo là bà N.T.M.T.

"Bà T. gửi đơn vào ngày 10/3 và chúng tôi đã cử người đi xác minh sự việc trên", đại diện Công an xã Mỹ Sơn nói.

Thich Nhuan Dat anh 1

Hình ảnh lan truyền trên mạng được cho là ông Thích Nhuận Đạt có mối quan hệ tình cảm với cô Tym.

Cũng theo đại diện Công an xã Mỹ Sơn, bà N.T.M.T. và ông T.M.T. đều không có hộ khẩu, cũng như không làm việc tại địa phương. Hai người có quen biết một số người dân tại đây và những người này giới thiệu để họ mua đất.

Lực lượng chức năng phủ nhận thông tin bà T. mua đất rồi xây dựng các khu tịnh thất trong khuôn viên đất tại "nông trại Hồ Vàng" thuộc thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn (trước đây thuộc huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận cũ). Ông Đặng Ngọc Minh Quang, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Sơn (Khánh Hòa), cho biết khu vực được gọi là “nông trại Hồ Vàng” không phải là cơ sở sinh hoạt tôn giáo được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

Thich Nhuan Dat anh 2

Khu vực Nông trại Hồ Vàng.

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết liên quan đến người được giới thiệu là “thầy” hoặc “cư sĩ” với pháp danh Thích Nhuận Đạt cùng một phụ nữ tên T. Các nội dung đăng tải cho rằng hai người có tranh chấp về tài chính cũng như một số vấn đề liên quan đến đời sống riêng tư.

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vào cuộc kiểm tra. Theo Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2000, ông Thích Nhuận Đạt từng tu học tại Ninh Thuận (cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa), sau đó xin chuyển đến nơi khác để tiếp tục tu học.

Đến tháng 12/2025, ông này hoàn tục và sau đó đã đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.

Sự cô đơn ngày càng lan rộng trong xã hội

Thế kỷ cô đơn là cuốn sách phản ánh xã hội đương thời và tiên lượng viễn cảnh “mạnh ai nấy sống” ở mức đáng báo động trong tương lai. Theo tác giả, sự cô đơn của xã hội hiện đại gây nhiều hệ lụy lên sức khỏe tinh thần và thể chất của con người. Tác giả kiến nghị những giải pháp cần thiết để con người vượt qua "đại dịch cô đơn" này .

