Xác minh hoạt động tại ‘nông trại Hồ Vàng’ sau vụ ông Thích Nhuận Đạt

Cơ quan chức năng địa phương đang rà soát hoạt động tôn giáo tại khu vực được gọi là “nông trại Hồ Vàng”, sau khi mạng xã hội xuất hiện thông tin vụ ông Thích Nhuận Đạt.

Ngày 6/3, ông Đặng Ngọc Minh Quang, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Sơn (Khánh Hòa), xác nhận giao chính quyền và lực lượng công an địa phương kiểm tra, xác minh hoạt động tôn giáo tại "nông trại Hồ Vàng" sau thông tin liên quan đến ông N.M.T (SN 1978). Người này được một số tài khoản mạng xã hội gọi là “sư Nhuận Đạt”.

Khu được gọi là "nông trại Hồ Vàng".

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, thời gian qua ông N.M.T được cho là tự tổ chức sinh hoạt tôn giáo tại khu vực “nông trại Hồ Vàng”, thuộc thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn (trước đây thuộc huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận cũ). Khu vực này cũng được một số người gọi là “rừng Simsapa”.

Những ngày gần đây, câu chuyện liên quan đến ông N.M.T thu hút sự quan tâm của dư luận khi trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng đề cập đến mối quan hệ giữa người này với một phụ nữ tên N.T.M.T. Theo các nội dung chia sẻ, giữa các bên được cho là có quan hệ tình cảm, tu học và liên quan đến việc tặng tiền bạc, đất đai.

Trước các thông tin trên, lãnh đạo xã Mỹ Sơn cho biết đã yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý theo quy định.

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Sơn Đặng Ngọc Minh Quang khẳng định, khu vực được gọi là “nông trại Hồ Vàng” không phải là cơ sở sinh hoạt tôn giáo được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

Theo ông Quang, trên địa bàn xã Mỹ Sơn hiện chỉ có một ngôi chùa và một giáo xứ được Nhà nước công nhận, hoạt động đúng quy định và là nơi sinh hoạt tôn giáo chính thức của người dân địa phương.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND xã Mỹ Sơn cho biết hiện địa phương mới chỉ nắm thông tin từ mạng xã hội, chưa nhận được đơn thư chính thức của người dân hoặc các cá nhân liên quan đến sự việc của ông N.M.T. Tuy nhiên, về mặt quản lý Nhà nước, UBND xã đã giao lực lượng công an kiểm tra việc đăng ký thường trú, tạm trú cũng như tình hình an ninh trật tự tại khu vực “nông trại Hồ Vàng”.

Hình ảnh lan truyền trên mạng được cho là ông Thích Nhuận Đạt có mối quan hệ tình cảm với cô Tym.

Liên quan đến vụ việc, trả lời Vietnamnet, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết đang nắm thông tin ban đầu và đề nghị địa phương xác minh.

Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết theo thông tin ban đầu, người được gọi là Thích Nhuận Đạt từng đi tu nhưng đã xin hoàn tục từ vài năm trước.

Trong khi đó, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho hay phía Giáo hội cũng mới tiếp cận thông tin trên mạng xã hội và đang đề nghị địa phương xác minh thêm. Theo một số thông tin ban đầu, người này hiện được cho là đang ở Ấn Độ, tuy nhiên chưa rõ từng tu tại ngôi chùa nào.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin được cho là một nhà tu hành với pháp danh Thích Nhuận Đạt có quan hệ tình cảm với cô gái tên Tym. Vụ việc liên quan đến người được gọi là thầy/cư sĩ Thích Nhuận Đạt và một phụ nữ tên Tym đang trở thành chủ đề gây xôn xao trên mạng xã hội những ngày gần đây. Hàng loạt livestream, bài đăng và video lan truyền trên Facebook, TikTok đã khiến câu chuyện thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, phần lớn thông tin hiện vẫn xuất phát từ các bên liên quan trên mạng xã hội và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng hoặc tổ chức tôn giáo.