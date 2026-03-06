TP.HCM hoàn thành phát thẻ cử tri chậm nhất trong ngày 10/3

Công an TP.HCM khẩn trương hoàn thành việc in thẻ cử tri và bàn giao cho UBND cấp xã chậm nhất trong ngày 6/3, bảo đảm việc phát thẻ cử tri cho người dân hoàn thành chậm nhất 10/3.

Ngày 6/3, Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo bầu cử TP.HCM) phát thông báo kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử TP.HCM Trần Lưu Quang tại phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử TP.HCM, chủ trì phiên họp thứ 2. Ảnh: Việt Dũng.

Theo đó, Ban Chỉ đạo bầu cử TP.HCM giao Công an TP.HCM tiếp tục rà soát, điều chỉnh, cập nhật danh sách cử tri theo từng hộ gia đình, từng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; đồng thời chuẩn hóa thông tin danh sách cử tri, bảo đảm không bỏ sót cử tri.

Công an TP.HCM khẩn trương hoàn thành việc in thẻ cử tri và bàn giao cho UBND cấp xã chậm nhất trong ngày 6/3, bảo đảm việc phát thẻ cử tri cho người dân hoàn thành chậm nhất ngày 10/3. Đồng thời, chỉ đạo và hướng dẫn công an cấp xã thực hiện việc điểm danh, theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình cử tri đi bầu cử theo đúng quy định.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trên địa bàn phường Bình Thạnh (TP.HCM) tổ chức buổi cà phê sáng mạn đàm tiểu sử người ứng cử đại biểu HĐND phường. Ảnh: Ngô Tùng.

Ban Chỉ đạo yêu cầu Ủy ban Bầu cử TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Công an TP.HCM, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử các phường, xã, đặc khu theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Cuộc bầu cử phải được tổ chức dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Cùng với đó, các đơn vị liên quan cần quan tâm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đặc điểm dân cư, tôn giáo, dân tộc, phong tục, tập quán; những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị, phản ánh và định hướng phát triển của địa phương nơi ứng cử. Qua đó tạo điều kiện để các ứng cử viên nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động thiết thực, khả thi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đại biểu dân cử.

Việc cung cấp thông tin phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật về bầu cử, khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Song song đó, các địa phương cần có hình thức tuyên truyền phù hợp để cử tri nắm rõ tiểu sử, quá trình công tác, trình độ, năng lực và chương trình hành động của người ứng cử, cũng như danh sách chính thức những người ứng cử theo quy định.

Ban Chỉ đạo bầu cử TP.HCM cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của pháp luật về bầu cử, qua đó nâng cao nhận thức và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách cử tri, tạo điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền bầu cử theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, cần tăng cường bảo đảm các điều kiện phục vụ bầu cử, nhất là bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác y tế và phòng chống dịch bệnh (nếu có) trước, trong và sau ngày bầu cử.

Các cơ quan, đơn vị phải chủ động xây dựng phương án dự phòng, chuẩn bị kỹ các kịch bản, sẵn sàng ứng phó và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và kết quả tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn TP.HCM.

Ban Chỉ đạo bầu cử TP.HCM cũng nhấn mạnh mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương, đề cao tinh thần trách nhiệm trong tham gia bầu cử, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và người dân nơi cư trú thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử ở mức cao nhất.