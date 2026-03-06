Xe đầu kéo va chạm xe máy điện, nữ sinh 16 tuổi tử vong

|
Hiện trường vụ xe ô tô đầu kéo 50E-329.62 kéo Rơmoóc 51R-228.76 lưu thông trên ĐT80 hướng Quốc Lộ 1A đi xã Lương Hòa xảy ra tai nạn. Ảnh: TTXVN.
Vào lúc 10h34 ngày 6/3, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại giao lộ ĐT830 (Km 33+800m), ĐT830C và đường Võ Công Tồn, thuộc ấp Bến Lức 2, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh làm một nữ sinh đang trên đường tan trường về nhà tử vong tại chỗ.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là cháu N.M.N.N., sinh năm 2010, có hộ khẩu thường trú thuộc xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh, học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ.
Tài xế được xác định tên Phạm Xuân Đông, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh.
Quá trình điều tra cũng xác định, tại thời điểm trên, tài xế Phạm Xuân Đông điều khiển xe ôtô đầu kéo 50E-329.62 kéo Rơmoóc 51R-228.76 lưu thông trên ĐT80 hướng Quốc lộ 1A đi xã Lương Hòa. Khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe máy điện 62AA-435.71 do N.M.N.N. điều khiển.
Hậu quả, xe ôtô đầu kéo chèn qua người nữ sinh, kéo lê khoảng dài mới kịp dừng lại. Nữ sinh tử vong tại chỗ.
Tiếp nhận được thông tin vụ tai nạn, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng phong tỏa, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc và điều tiết giao thông khu vực kể trên.
Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình mai táng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
