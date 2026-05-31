Xác minh việc tuyển sinh của người xưng thầy dạy lái xe hỏi 'em biết anh không'

Đội CSGT đường bộ số 5 Phòng CSGT CATP Hà Nội tiếp tục xác minh làm rõ để xem xét K.C.T., người hỏi cảnh sát "em biết anh không" có hay không vi phạm về tuyển sinh, đào tạo lái xe.

Ngày 31/5, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), Đội CSGT đường bộ số 5 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội mời anh K.C.T. (SN 1978, địa chỉ phường Long Biên, Hà Nội) tới làm việc.

Đội CSGT số 5 tiếp tục xác minh làm rõ để xem xét K.C.T. có hay không vi phạm về tuyển sinh, đào tạo lái xe và xác minh, xem xét xử lý hành vi vi phạm “đi sai làn đường” cùng hành vi vi phạm khác (nếu có) của học viên L.T.G.

Xác minh ban đầu, hồi 15h55 ngày 29/5, anh T. lái ôtô BKS: 30B-170.xx là xe cá nhân để hỗ trợ, bổ túc kỹ năng lái xe cho anh L.T.G. (SN 1984, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) trên QL1B.

Ôtô của K.C.T. đi sai làn đường.

Khi đến trước cây xăng Phù Đổng, anh G. không chấp hành chỉ dẫn biển báo điều khiển ôtô đi vào làn môtô, nên bị CSGT dừng phương tiện để kiểm soát.

Trong quá trình tiếp xúc, K.C.T. có những phát ngôn không đúng chuẩn mực với lực lượng chức năng và trích xuất clip đăng tải lên trang cá nhân mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi đăng tải được khoảng 20 phút thì nhận được nhiều ý kiến trái chiều nên T. xóa clip.

Ngày 30/5, anh T. nhận thức được hành vi của mình là không chuẩn mực nên làm video đăng tải trên trang cá nhân để xin lỗi và tuyên truyền mọi người chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, ứng xử văn minh.

Trước đó, ngày 29/5, mạng xã hội Facebook đăng clip với nội dung đính kèm bài viết: "Anh là K.C.T, em có biết anh không? Sau ra đường cứ nhận là em của anh T có khi lại hay. Nhưng không biết nội dung này sai hay đúng nhỉ?".

Nội dung clip cho thấy lái ôtô hướng dẫn học viên học lái xe đi vào làn đường trong cùng phía bên phải, đoạn thuộc Quốc lộ 1B rẽ vào đường Trần Danh Tuyên (hướng cầu Phù Đổng đi cầu Thanh Trì), thuộc phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Sau đó khi bị CSGT kiểm tra, người dạy lái xe có lời nói thể hiện việc không chấp hành và tiếp tục cho học viên di chuyển.