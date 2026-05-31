Quy định của Bộ Chính trị về bộ máy Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Bộ Chính trị quy định Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tý ký Quyết định số 171 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương.

Theo đó, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ Việt Nam, các tổ chức đảng trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương; lãnh đạo Đảng bộ thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề có liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương đối với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đảng bộ.

Quyết định số 171 nêu rõ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy do Bộ Chính trị chỉ định.

Số lượng, cơ cấu Đảng ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư do Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Ban Thường vụ định hướng cơ cấu gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là Bí thư Đảng ủy; 1 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Phó chủ tịch - Tổng Thư ký; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; 2-3 Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách; trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc do Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đề xuất.

Tập thể Thường trực Đảng ủy gồm: Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách, các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy là Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chuyên trách công tác tại Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cũng theo Quyết định số 171, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định; số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra từ 9-11, gồm một số Ủy viên kiêm nhiệm và chuyên trách, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là Phó Bí thư hoặc Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy kiêm nhiệm.

Đảng ủy được lập 4 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, gồm: Ban Tổ chức, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Văn phòng. Trưởng, phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy là cán bộ chuyên trách, mỗi cơ quan bố trí không quá 4 Phó Trưởng Ban chuyên trách (đến năm 2030, số lượng cấp phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tối đa không quá 3).

Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định bố trí cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách tổ chức Đoàn Thanh niên cùng cấp. Tổng số cán bộ chuyên trách các cơ quan tham mưu, giúp việc (kể cả Đoàn Thanh niên) do Ban Thường vụ Đảng ủy quyết định trong tổng biên chế được giao.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương có trụ sở làm việc đặt tại Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, có con dấu, tài khoản riêng, được cấp kinh phí, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động theo quy định.

Tại Quyết định số 171, Bộ Chính trị quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên; sự phối hợp giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể ở Trung ương với Quốc hội, Chính phủ, các địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị theo quy định của pháp luật và điều lệ của mỗi tổ chức.

Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức đảng trực thuộc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng bộ, bảo đảm hoạt động theo đúng đường lối, chủ trương, quy định của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và điều lệ của mỗi tổ chức.

Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương triển khai thí điểm một số chủ trương mới theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện thí điểm...