Tai nạn nghiêm trọng trên đường Tân Sơn TP.HCM, 3 người thương vong

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, hai người đàn ông khoảng 40 tuổi chở nhau trên xe máy biển số 59N1-05973 lưu thông trên đường Tân Sơn hướng về đường Quang Trung. Khi đến khu vực giữa đường Tân Sơn, phương tiện này xảy ra va chạm với một xe máy khác do nam tài xế mặc áo xe ôm công nghệ điều khiển, đang băng qua đường.
Hiện trường vụ tai nạn.
Cú va chạm mạnh khiến cả hai xe ngã xuống đường. Người đàn ông ngồi phía sau xe máy biển số 59N1-05973 tử vong tại chỗ. Hai người còn lại bị thương, trong đó một người bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Tại hiện trường, hai xe máy hư hỏng nặng nằm giữa đường, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.
Nhận tin báo, Công an phường Tân Sơn phối hợp cùng lực lượng CSGT thuộc Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.
Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ, một phần tuyến đường Tân Sơn tạm thời bị phong tỏa để phục vụ khám nghiệm.
Đến hơn 11h cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
