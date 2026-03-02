Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tai nạn nghiêm trọng trên đường Tân Sơn TP.HCM, 3 người thương vong

  • Thứ hai, 2/3/2026 13:59 (GMT+7)
  • 13:59 2/3/2026

Ngày 2/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Tân Sơn (phường Tân Sơn, TP.HCM) khiến một người tử vong tại chỗ và hai người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, hai người đàn ông khoảng 40 tuổi chở nhau trên xe máy biển số 59N1-05973 lưu thông trên đường Tân Sơn hướng về đường Quang Trung. Khi đến khu vực giữa đường Tân Sơn, phương tiện này xảy ra va chạm với một xe máy khác do nam tài xế mặc áo xe ôm công nghệ điều khiển, đang băng qua đường.

Tai nan anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai xe ngã xuống đường. Người đàn ông ngồi phía sau xe máy biển số 59N1-05973 tử vong tại chỗ. Hai người còn lại bị thương, trong đó một người bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, hai xe máy hư hỏng nặng nằm giữa đường, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe.

Tai nan anh 2
Tai nan anh 3

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Sơn phối hợp cùng lực lượng CSGT thuộc Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ, một phần tuyến đường Tân Sơn tạm thời bị phong tỏa để phục vụ khám nghiệm.

Đến hơn 11h cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Đề xuất làm đường ven sông Sài Gòn dài 78 km

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise (Masterise Group) vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất tham gia nghiên cứu, đầu tư tuyến đường ven sông Sài Gòn và tuyến LRT/Tramway ven sông.

16:05 25/2/2026

Dòng xe đông nghịt đổ về cửa ngõ TP.HCM trong đêm

Đến 21h ngày mùng 6 Tết, dòng phương tiện từ các tỉnh miền Tây vẫn đổ về TP.HCM, Quốc lộ 1 qua cửa ngõ phía Tây đông đúc, xe di chuyển chậm.

06:46 23/2/2026

Người dân ùn ùn quay lại TP.HCM

Chiều 20/2 (mùng 4 Tết), dòng phương tiện từ các tỉnh đổ về TPHCM tăng mạnh, khiến nhiều tuyến đường, trong đó có quốc lộ 1 và các tuyến cao tốc đông đúc, ùn ứ.

19:13 20/2/2026

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

https://tienphong.vn/tai-nan-giao-thong-nghiem-trong-tren-duong-tan-son-tphcm-3-nguoi-thuong-vong-post1824146.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tai nạn TP.HCM Đường Tân Sơn TP.HCM Giao thông Tai nạn

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý