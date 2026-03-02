Chủ tịch Hà Nội: Mỗi đồng vốn ngân sách phải công khai, minh bạch

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết thành phố quản lý chặt chẽ ngân sách, nâng cao hiệu quả đầu tư công, kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư.

Sáng 2/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 (Đơn vị bầu cử số 14) đã tiếp xúc cử tri, báo cáo chương trình hành động và vận động bầu cử tại khu vực Sơn Tây - Tùng Thiện - Đoài Phương.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định quyết tâm xử lý dứt điểm “5 điểm nghẽn” này, coi đây là thước đo hiệu quả điều hành và niềm tin của nhân dân đối với chính quyền thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính. Yêu cầu đặt ra đối với đại biểu dân cử nhiệm kỳ tới rất cao, không chỉ về trình độ, năng lực mà quan trọng hơn là phải thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe và đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

"Yêu cầu đặt ra đối với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ tới là rất cao. Đại biểu không chỉ đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, kinh nghiệm mà quan trọng hơn phải thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe và đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân", ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng trao đổi tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Trình bày Chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết thành phố đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2031. Cùng với đó là quản lý chặt chẽ ngân sách, nâng cao hiệu quả đầu tư công, kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư.

"Mỗi đồng vốn ngân sách là tiền thuế của nhân dân, vì vậy phải được sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, phục vụ trực tiếp cho phát triển và an sinh xã hội", ông Vũ Đại Thắng khẳng định.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng tái khẳng định quyết tâm xử lý dứt điểm "5 điểm nghẽn" lớn của Thủ đô gồm: Ùn tắc giao thông; ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí; ngập úng; vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai; và an toàn thực phẩm.

Về giao thông, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ các tuyến vành đai, phát triển mạnh hệ thống đường sắt đô thị, điều chỉnh tổ chức giao thông theo hướng giảm phương tiện cá nhân, tăng vận tải công cộng.

Đối với môi trường, Hà Nội tiếp tục thực hiện các chương trình trồng cây xanh, giảm phát thải, di dời cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu vực nội đô, đầu tư công nghệ xử lý rác thải, nước thải hiện đại.

Đặc biệt, sau những đợt mưa lớn gây ngập cục bộ trong năm qua, thành phố sẽ tập trung hoàn thành các dự án tiêu thoát nước trọng điểm; khôi phục, cải tạo các dòng sông nội đô; xây dựng hồ điều hòa và hệ thống thoát nước đồng bộ. "Không để tình trạng ngập úng kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống người dân", ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự đô thị, thành phố sẽ tiếp tục siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm vi phạm; đồng thời đẩy mạnh số hóa dữ liệu đất đai, minh bạch hóa quy hoạch để người dân dễ tiếp cận và giám sát.

Về an toàn thực phẩm, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn cung, truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ số...