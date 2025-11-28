Tiểu sử ông Vũ Đại Thắng, tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

|
Vũ Đại Thắng
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội
- Sinh ngày 4/10/1975 tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm (cũ), TP. Hà Nội
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa XV
Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Cao cấp lý luận chính trị
12/1997-1/2006
Chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, học thạc sĩ tại Đại học WASEDA, Nhật Bản
1/2006-1/2009
Chuyên viên Vụ Kinh tế dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1/2009-6/2011
Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
7/2011-3/2014
Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4/2014-3/2018
Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam
1/2016
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
3/2018-7/2020
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
8/2020-10/2020
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020
10/2020
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025
1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
7/2021
Đại biểu Quốc hội khóa XV
10/2024
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
11/2025
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội