Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Timeline Tiểu Sử

Tiểu sử ông Vũ Đại Thắng, tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

  • Thứ sáu, 28/11/2025 14:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HĐND thành phố Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó bí thư Thành ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Vu Dai Thang Ha Noi anh 1

Vũ Đại Thắng

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

- Sinh ngày 4/10/1975 tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm (cũ), TP. Hà Nội

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII

- Đại biểu Quốc hội khóa XV

Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Cao cấp lý luận chính trị

12/1997-1/2006

Chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, học thạc sĩ tại Đại học WASEDA, Nhật Bản

1/2006-1/2009

Chuyên viên Vụ Kinh tế dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1/2009-6/2011

Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

7/2011-3/2014

Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4/2014-3/2018

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

1/2016

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

3/2018-7/2020

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

8/2020-10/2020

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020

10/2020

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025

1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

7/2021

Đại biểu Quốc hội khóa XV

10/2024

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

11/2025

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Thanh Hà

Vũ Đại Thắng Hà Nội Vũ Đại Thắng Chủ tịch Hà Nội UBND Hà Nội Thành phố Hà Nội Chủ tịch UBND

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý