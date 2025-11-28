Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tân Chủ tịch Hà Nội: Cam kết nêu gương, đẩy mạnh chống tham nhũng

  • Thứ sáu, 28/11/2025 18:51 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cam kết sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tại kỳ họp thứ 28 được tổ chức chiều ngày 28/11, HĐND TP. Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Vu Dai Thang Ha Noi anh 1

Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND TP. Hà Nội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Ông Thắng chia sẻ, mình sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng nhưng luôn mong muốn được học tập, làm việc tại Thủ đô Hà Nội. Sau khi học xong đại học, ông về công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, rồi được Đảng và Nhà nước tin tưởng cử đi các địa phương rèn luyện. "Bây giờ, được phân công công tác tại thủ đô là sự động viên sâu sắc, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực lớn hơn, trách nhiệm hơn nữa", ông Thắng nói.

Theo ông, những năm qua, thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực - đó là nền tảng để Thủ đô phát triển xa hơn, vững chắc hơn.

Hiện nay, đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với nhiều thời cơ, thách thức đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới. Ông Vũ Đại Thắng cam kết sẽ cùng tập thể UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, vận hành chính quyền địa phương hai cấp với tinh thần kỷ cương, liêm chính, hiệu quả...

Vu Dai Thang Ha Noi anh 2

Lãnh đạo thành phố chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Trước mắt, tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết thành phố sẽ tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2025, phấn đấu năm 2026 tăng trưởng kinh tế đạt 11% trở lên.

Thành phố xác định hạ tầng là xương sống phát triển cần đi trước một bước; nhất là hạ tầng giao thông, chống ùn tắc, ngập úng, ô nhiễm môi trường, quản lý đô thị, đất đai, tháo gỡ vướng mắc cho người dân.

Ông Vũ Đại Thắng cam kết sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, liêm chính, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, trọng dân, gần dân, lắng nghe dân.

Tiểu sử ông Vũ Đại Thắng, tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Chủ tịch Hà Nội làm Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược TW

Bộ Chính trị quyết định điều động ông Nguyễn Đức Trung, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

5 giờ trước

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

https://tienphong.vn/tan-chu-tich-ha-noi-vu-dai-thang-cam-ket-neu-guong-liem-chinh-day-manh-phong-chong-tham-nhung-post1800306.tpo

Thanh Hiếu/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Vũ Đại Thắng Hà Nội Hà Nội Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng Phó bí thư UBND Hà Nội

