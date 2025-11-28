Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

HĐND thành phố Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó bí thư Thành ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp chiều 28/11, HĐND thành phố Hà Nội đã cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung (do sức khỏe và theo nguyện vọng cá nhân).

Tiếp đó, HĐND thành phố Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó bí thư Thành ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cho tân Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Vũ Đại Thắng.

Cùng ngày Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng theo thông báo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cho biết vừa qua do bất khả kháng và đột xuất, mới phát sinh về vấn đề sức khỏe và căn cứ nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Đức Trung, Bộ Chính trị đã quyết định để ông Nguyễn Đức Trung, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương.

Ông Vũ Đại Thắng (SN 1975, quê tại xã Phù Đổng, TP. Hà Nội) có trình độ cao cấp lý luận chính trị và là thạc sĩ Quan hệ quốc tế, cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật. Quá trình công tác của tân Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội Vũ Đại Thắng: Từ tháng 12/1997 đến tháng 3/2000: Chuyên viên, Nhóm tổng hợp, Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 4/2000 đến tháng 3/2002: Học thạc sĩ tại Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản. Tháng 4/2002 đến tháng 1/2006: Chuyên viên, Phòng tổng hợp, Vụ kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 1/2006 đến tháng 1/2009: Chuyên viên Vụ kinh tế dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 1/2009 đến tháng 6/2011: Phó vụ trưởng, Vụ Kinh tế dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 7/2011 đến tháng 3/2014: Vụ trưởng, Bí thư chi bộ Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tháng 3/2014 đến tháng 3/2018: Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XII (1/2016); Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy Hà Nam (8/2017). Tháng 3/2018 đến tháng 7/2020: Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 8/2020 đến tháng 1/2021: Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. Tháng 2/2021 đến tháng 10/2024: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. Tháng 10/2024 đến tháng 4/2025: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Từ tháng 4/2025 đến 11/2025: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh. Tháng 11/2025, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Vũ Đại Thắng được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Hà Nội