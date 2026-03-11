Campuchia trao trả 344 công dân, phần lớn được giải cứu từ ổ lừa đảo

Ngày 17/3, tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai) phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 344 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Theo thông tin ban đầu, phần lớn trong số này được giải cứu khỏi các cơ sở lừa đảo trực tuyến tại các tỉnh Banteay Meanchey, Siem Reap và Oddar Meanchey. Đây là những “điểm nóng” hoạt động của các đường dây lừa đảo xuyên biên giới thời gian qua.

Qua sàng lọc, các công dân có hộ khẩu thường trú rải rác tại 32 tỉnh, thành trên cả nước như Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk, An Giang, Cần Thơ… Đáng chú ý, có 21 trường hợp có hộ khẩu tại Đồng Nai, cùng một số người chưa xác định được nơi cư trú. Trong số này, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng đang bị truy nã.

344 công dân được trao trả từ Campuchia.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng biên phòng phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành phân loại, xác minh nhân thân, xử lý ban đầu theo đúng quy định pháp luật. Những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt là các đối tượng truy nã hoặc có tiền án, tiền sự, được đưa vào diện theo dõi, phục vụ công tác điều tra.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, toàn bộ 344 công dân đã được bàn giao cho Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng.

Đại diện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư cho biết, đơn vị đã quán triệt 100% cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để đảm bảo việc bàn giao, xử lý đúng quy định. Đặc biệt, với các trường hợp thuộc diện truy nã hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, lực lượng chức năng sẽ triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ, xử lý nghiêm.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng công dân Việt Nam bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia hoặc trở thành nạn nhân trong các đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới, với nhiều hệ lụy phức tạp.