Xét xử 19 bị cáo trong vụ vận chuyển tiền trái phép, rửa tiền

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền được vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Campuchia là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD; chiều ngược lại từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỷ và 4,9 triệu USD.

Ngày 5/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 19 bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến các đường dây chuyển tiền "chui" giữa Việt Nam và Campuchia với tổng dòng tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục triệu USD.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân, các bị cáo Phạm Văn Nhân (SN 1980, chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm Vua), Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1983), Dương Đại Nghĩa (SN 1990, nhân viên Công ty Thực phẩm Vua), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, nhân viên tiệm vàng Đức Long) cùng 9 bị cáo khác bị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Các bị cáo tại tòa. Nguồn: Báo Người Lao động.

Ngoài ra, các bị cáo Mai Vũ Minh (SN 1995), Lê Thị Thắm (SN 1976), Okoye Christian Ikechukwu (SN 1985, quốc tịch Nigeria), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989) và Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1990) bị truy tố về tội "Rửa tiền".

Riêng Mai Trà My (chị ruột của Minh) và Eneh Davidson Caleb (quốc tịch Nigeria) hiện bỏ trốn, đã bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã và sẽ xử lý khi bắt được.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Nhân kinh doanh mua bán yến sào giữa Việt Nam và Campuchia. Nhận thấy nhu cầu chuyển tiền qua lại giữa hai nước khá lớn, từ năm 2016, Nhân đã bàn bạc với Nguyễn Thị Thu Thủy thuê nhà làm địa điểm tổ chức hoạt động chuyển tiền trái phép, thiết lập 2 đầu mối tại Việt Nam và Campuchia để thực hiện giao dịch. Nhân và Thủy trực tiếp điều hành đường dây, thuê Dương Đại Nghĩa cùng một số nhân viên tham gia thực hiện việc giao nhận tiền.

Khi có khách cần chuyển tiền sang Campuchia, các nhân viên hướng dẫn khách gặp Nghĩa để kiểm đếm tiền, ghi nhận thông tin người nhận. Sau đó, Nghĩa hoặc Nhân liên hệ với đầu mối phía Campuchia để thông báo cho người nhận đến địa điểm đã hẹn nhận tiền. Phí chuyển tiền được trừ trực tiếp vào số tiền khách gửi.

Mỗi lần chuyển tiền theo phương thức này được giới hạn tối đa 1 tỷ đồng hoặc 50.000 USD . Trường hợp khách có nhu cầu chuyển số tiền lớn hơn, Nhân và Thủy sẽ chuyển qua đường dây do Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân quản lý để thực hiện.

Trong đường dây của Nhân và Thủy, Dương Đại Nghĩa là người trực tiếp giao dịch với khách hàng, nhận tiền, ghi chép sổ sách, quản lý việc thu - chi và báo cáo doanh thu, lợi nhuận. Nghĩa đồng thời chỉ đạo các nhân viên thực hiện việc giao, nhận tiền theo chỉ đạo của Nhân và Thủy.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền đã được vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Campuchia là 304 tỷ đồng và 4,8 triệu USD ; chiều ngược lại từ Campuchia về Việt Nam là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD .

Từ năm 2016 đến khi bị phát hiện, Phạm Văn Nhân và Nguyễn Thị Thu Thủy đã thu lợi bất chính khoảng 24 tỷ đồng từ hoạt động vận chuyển trái phép tiền tệ. Trong khi đó, Dương Đại Nghĩa được trả tổng cộng 828 triệu đồng tiền lương; các nhân viên khác trong đường dây được trả công từ 133 triệu đồng đến 600 triệu đồng.

Đối với đường dây thứ 2, cáo trạng xác định Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Năm 2022, Đại từng bị TAND tỉnh Quảng Nam xử phạt 1 tỷ đồng do vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng.

Sau khi bị xử phạt, Đại không trực tiếp đứng tên kinh doanh vàng và thu đổi ngoại tệ mà giao cho Nguyễn Thị Kim Ngân liên hệ, làm việc với một người tên Duyên (còn gọi là Mười), chủ tiệm vàng 60 tại Campuchia. Ngân thuê địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TP.HCM) làm nơi giao nhận tiền, đồng thời thuê người phụ trách giao dịch và ghi chép sổ sách.

Hàng ngày Duyên nhắn tin qua ứng dụng Telegram để thông báo số điện thoại và số tiền cần giao cho khách tại Việt Nam. Trường hợp khách chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia hoặc nước khác, Duyên cung cấp địa chỉ để khách đến gặp Ngân kiểm đếm tiền; sau đó Ngân thông báo đã nhận tiền cho đầu mối bên kia.

Từ cuối năm 2023 đến tháng 4/2024, Ngân đã chuyển từ Campuchia về Việt Nam hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD , đồng thời nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia 35,4 tỷ đồng và 8,1 triệu USD . Tổng cộng, Ngân thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng .

Ngoài các giao dịch trên, Đại và Ngân nhận chuyển riêng 150.000 USD cho khách tại Trung Quốc và 51.000 USD cho khách tại Campuchia.

Liên quan đến nhóm tội "Rửa tiền", cáo trạng xác định Mai Vũ Minh đứng tên thành lập nhiều công ty để thực hiện các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có với tổng số tiền 789.057 USD (tương đương khoảng 9,1 tỷ đồng ), hưởng lợi hơn 383 triệu đồng. Mai Trà My là người chỉ đạo Minh thực hiện các hành vi này.

Bị cáo Lê Thị Thắm đứng tên thành lập nhiều công ty, tham gia giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc tài sản với tổng số tiền hơn 1,4 triệu USD (tương đương hơn 36 tỷ đồng ). Thắm cùng chồng là Okoye Christian Ikechukwu đã hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng .

Các bị cáo khác cũng tham gia hoạt động rửa tiền với số tiền lớn. Cụ thể, Nguyễn Thị Thanh Thúy che giấu nguồn gốc tài sản với tổng số tiền 3 triệu USD và gần 3 triệu EUR (tương đương khoảng 149,4 tỷ đồng ), hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng ; Nguyễn Thị Hương tham gia với tổng số tiền hơn 2,3 triệu USD (tương đương 56,7 tỷ đồng ), hưởng lợi 238 triệu đồng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày để xét hỏi và làm rõ vai trò của từng bị cáo trong vụ án.