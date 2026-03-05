Truy nã đối tượng trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Trần Văn Lam (SN 1993; thường trú tại: phường Phú Diễn, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, Trần Văn Lam là một quản lý vùng trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 21/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Lam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Ngày 11/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Văn Lam.

Quyết định truy nã đối tượng Trần Văn Lam.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0989651412), cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.

Trước đó, chiều 15/12/2025, đại diện Công an TP Hà Nội thông tin về việc dẫn độ Lê Khắc Ngọ trong chuyên án Mr Pips.

Theo đại diện Công an Hà Nội, ngày 13/12/2025, Công an thành phố đã phối hợp với C01 đã đưa Lê Khắc Ngọ từ Philippines về Hà Nội an toàn.

Đối tượng Lê Khắc Ngọ.

Trong vụ án này, Cơ quan điều tra đã khởi tố 48 đối tượng, thu giữ phong tỏa tài sản trị giá hơn 5.300 tỷ đồng .

Đây là lần đầu tiên Việt Nam triệt phá trọn vẹn một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới. Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, cho biết các nước đều đánh giá cao chiến công này khi Việt Nam đã làm được điều mà nhiều quốc gia khác gặp khó khăn trong quá trình điều tra và bắt giữ đối tượng tội phạm công nghệ cao có thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên toàn cầu.