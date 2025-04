Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình

Khởi tố 4 bị can trong vụ án sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".