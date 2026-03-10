Vạch trần hành vi lừa đảo của nhóm đối tượng người Hàn Quốc

Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, từ khi làm lừa đảo ở Campuchia và Việt Nam đến nay, các đối tượng lừa đảo được khoảng 1,2 tỷ WON (tương đương khoảng 21 tỷ đồng tiền Việt Nam).

Ngày 9/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang điều tra, xác minh để xử lý nhóm đối tượng lừa đảo người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam. Trước đó, như Báo CAND đã thông tin, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Công an phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh kiểm tra hành chính tại nhà ông Nguyễn Đăng Hiền ở tổ dân phố Thượng, phường Hạp Lĩnh phát hiện, tạm giữ 8 Hàn Quốc đang tạm trú cùng 9 máy tính, 6 iPad, 3 usb và 13 điện thoại cá nhân có dấu hiệu nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng làm rõ, đối tượng trưởng nhóm lừa đảo là Son ChanHyun (SN 1984). Son ChanHyun cho biết cả nhóm được Da Hu, người Trung Quốc đang cư trú ở Campuchia, tuyển dụng và yêu cầu nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng và tang vật.

Trước khi vào Việt Nam, Son Chahyun và một số người Hàn Quốc từng làm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia. Do thời gian gần đây bị truy quét mạnh các tổ chức lừa đảo nên ngày 13/1, nhóm lừa đảo của Son ChaHyun từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài theo diện đơn phương miễn thị thực. Đến đầu tháng 2/2026, Son ChaHyun đến thuê nhà tại phường Hạp Lĩnh, Bắc Ninh, sau đó đón 7 người Hàn Quốc khác đến ở tại địa điểm này.

Trong 7 đối tượng đến sau, 4 đối tượng từng có thời gian làm việc cùng Son ChaHyun ở Campuchia. Tại Việt Nam, Son ChaHyun lập 1 nhóm telegram gồm bản thân và 7 người Hàn Quốc còn lại để chỉ đạo công việc.

Theo đó, hàng ngày Son ChaHyun chỉ đạo và trao đổi công việc trên nhóm. Do 4 đối tượng quen biết với Son ChaHyun từng thực hiện hành vi lừa đảo từ Capuchia, quen việc nên sau khi đến Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo nhắm vào người Hàn Quốc sinh sống tại Hàn Quốc. 3 đối tượng còn lại là người mới nên được Son Chahyun hướng dẫn kịch bản lừa đảo và cho tập làm thử. Ngoài ra, Son ChanHyun được phân công quản lý chế độ thưởng phạt, trả lương cho các thành viên trong nhóm.

Các đối tượng khai nhận Son ChaHyun xây dựng kịch bản, giao cho những người còn lại tự nghiên cứu, vận dụng những kinh nghiệm từng lừa đảo trước đây để đề xuất các kịch bản mới, chuyển cho Son ChaHyun xem lại có phù hợp không. Sau khi Son ChaHyun thống nhất kịch bản, các đối tượng bắt đầu "hành động".

Theo đó, 7 đối tượng lên mạng tìm kiếm khách hàng là các cửa hàng, đại lý bán hàng đặt trụ sở tại Hàn Quốc, tìm hiểu thông tin của các bị hại như loại mặt hàng họ kinh doanh, số điện thoại, địa điểm kinh doanh. Sau đó, chúng ipad gọi điện liên hệ các bị hại, đóng giả nhân viên cơ quan ngoại giao, giả vờ đặt hàng mua với số lượng lớn với giá cao và thời gian gấp rồi nhờ bị hại mua giúp hàng hóa họ không có với số lượng lớn với giá cao.

Thấy có lợi, bị hại sẽ tìm mua loại hàng hóa mà các đối tượng nhờ mua, lập tức, các đối tượng giới thiệu người đang bán mặt hàng đó (chính là Son ChaHyun) để bị hại liên lạc mua với giá thấp nhằm hưởng chênh lệch. Son ChaHyun trực tiếp thực hiện với vai trò giả vờ làm người bán hàng nên khi bị hại sẽ liên lạc, thì Son ChaHyun nói với họ có sẵn mặt hàng đó và giá rẻ, yêu cầu họ chuyển tiền đặt cọc 50% giá trị mặt hàng hoặc chuyển toàn bộ số tiền hàng hóa cho hắn.

Do bên mua (vai của 7 trong nhóm) yêu cầu mua trong thời gian gấp và bị hại có tiền chênh lệch lớn nên nhiều bị hại đã tin và làm theo. Toàn bộ tiền lừa đảo được sẽ chuyển vào tài khoản do đối tượng người Trung Quốc là Da Hu chỉ định, quản lý. Sau khi nhận được tiền, nhóm Son ChaHyun chặn toàn bộ các cuộc gọi, tin nhắn của bị hại.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, từ khi làm lừa đảo ở Campuchia và Việt Nam đến nay, các đối tượng đã lừa đảo được khoảng 1,2 tỷ WON (tương đương khoảng 21 tỷ đồng tiền Việt Nam). Từ khi về Việt Nam làm việc lừa đảo đến nay, nhóm Son Chahyun đã lừa đảo được khoảng 20 vụ, bị hại đều là người Hàn Quốc sinh sống tại Hàn Quốc, số tiền lừa đảo được 622,600 nghìn Won, tương đương khoảng 11 tỷ đồng tiền Việt Nam.

Toàn bộ số tiền lừa đảo trên đều chuyển vào tài khoản của ông chủ người Trung Quốc. Hàng tháng ông chủ chuyển tiền trả lương cho nhóm Son ChaHyun qua tài khoản bằng đồng tiền ảo (đồng tiền USDT). Mức lương họ nhận được không cố định mà có thể dao động từ 2.000 USD T đến 7.000 USD T.

Từ khi nhóm Son ChaHyun làm việc lừa đảo tại Việt Nam đến khi bị bắt, cả nhóm được nhận tiền lương, do thời gian đầu mới về phải chuẩn bị, sắp xếp công việc; nếu không bị cơ quan Công an phát hiện thì dự kiến ngày 15/3, các đối tượng sẽ được Da Hu trả lương.

Hiện, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ hành vi lừa đảo của các đối tượng.