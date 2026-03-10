Dàn lãnh đạo Vinaconex và ACV vừa bị bắt thu nhập thế nào?

Bị can Nguyễn Hữu Tới thời điểm là Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Vinaconex hưởng lương và thù lao gần 2 tỷ đồng một năm. Trong khi đó, bị can Vũ Thế Phiệt thời điểm là Tổng giám đốc ACV hưởng lương và thù lao khoảng 1,76 tỷ đồng một năm.

Như Báo CAND đã phản ánh, ngày 9/3, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) Nguyễn Hữu Tới và Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Vinaconex Dương Văn Mậu để điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 222 BLHS.

Ngoài 2 bị can trên, Viện KSND tối cao cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm một số bị can khác liên quan đến vụ án này.

Bị can Nguyễn Hữu Tới.

Vinaconex thành lập năm 1988, trực thuộc Bộ Xây dựng, là một trong những doanh nghiệp xây dựng, bất động sản lâu đời tại Việt Nam. Vinaconex cũng tham gia nhiều dự án hạ tầng, công nghiệp và dân dụng quy mô lớn trên cả nước trước khi cổ phần hóa. Vinaconex bắt đầu tái cấu trúc khi thoái vốn Nhà nước từ 2020.

Năm 2025, doanh thu thuần của Vinaconex tăng gần 25% lên trên 16.000 tỷ đồng . Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này cũng lập kỷ lục khi đạt hơn 4.129 tỷ đồng .

Trước đó, ngày 5/3, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam đối với bị can đối với Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và bị can Nguyễn Tiến Việt (Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc ACV) về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" theo quy định Điều 222, BLHS.

Bị can Vũ Thế Phiệt.

Bị can Vũ Thế Phiệt công tác trong ngành Hàng không Việt Nam từ năm 1995 và từng giữ các vị trí công tác như: Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (2012 đến 2017), Phó tổng giám đốc ACV (2017-2018), Tổng giám đốc ACV từ tháng 8/2018 đến tháng 9/2024, từ tháng 9/2024 được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT ACV.

Bị can Nguyễn Tiến Việt là Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng, kỹ sư xây dựng cầu đường. Trước khi bị bắt, bị can Việt giữ chức Phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành ACV, đồng thời là Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành).

Hiện nay, ACV là đơn vị quản lý, đầu tư và khai thác hệ thống 21/23 cảng hàng không trên cả nước, bao gồm 9 cảng hàng không quốc tế là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Vinh, Cát Bi, Phú Bài, Cam Ranh, Cần Thơ và Liên Khương.

Ngoài ra, ACV là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (Sân bay Long Thành).

Theo báo cáo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, bị can Vũ Thế Phiệt khi giữ chức vụ Tổng giám đốc ACV hưởng lương và thù lao khoảng 1,76 tỷ đồng một năm. Bị can Nguyễn Tiến Việt khi giữ chức Phó tổng giám đốc ACV hưởng lương và thù lao khoảng 1,53 tỷ đồng .

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Vinaconex thể hiện chi tiết thu nhập của ban lãnh đạo. Bị can Nguyễn Hữu Tới thời điểm là Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc có lương và thù lao gần 2 tỷ đồng . Bị can Dương Văn Mậu, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Vinaconex, có lương và thù lao gần 1,8 tỷ đồng một năm.

Được biết, ACV là chủ đầu tư Dự án Sân bay Long Thành. Còn Vinaconex là một trong những doanh nghiệp tham gia gói thầu lớn nhất của Dự án sân bay Long Thành (khoảng 16 tỷ USD ).