Từ 7 kg ma túy, lần ra đường dây tuồn hàng từ Campuchia về Tây Ninh

Đường dây chuyển ma túy từ Campuchia về Tây Ninh, tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành, vừa bị Công an TP.HCM triệt phá, thu giữ 17kg ma túy, hơn 1.000 viên thuốc lắc...

Ngày 11/3, Công an TP.HCM cho biết Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp từ Campuchia về Tây Ninh, tiêu thụ tại các địa bàn như Tây Ninh, TP.HCM, Trà Vinh, Đắk Lắk...

Nhóm đối tượng vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy trong đường dây bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Ngày 2/3, Tổ công tác thuộc Đội 4 - PC04 phối hợp Công an xã Thái Mỹ (Tây Ninh) kiểm tra một ô tô lưu thông trên địa bàn, có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Võ Minh Thịnh (SN 1993) cùng tang vật hơn 7 kg ma túy các loại được cất giấu trong xe.

Cơ quan điều tra nhanh chóng mở rộng vụ án, bắt giữ Từ Thanh Thiện Tân, Lâm Quốc Hùng và Nguyễn Phước Thịnh cùng 26 đối tượng khác trong đường dây. Trong đó, Từ Thanh Thiện Tân, Lâm Quốc Hùng và Nguyễn Phước Thịnh là các đối tượng giữ vai trò chủ chốt.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng này nhận ma túy từ khu vực biên giới tiếp giáp Campuchia và tỉnh Tây Ninh, sau đó mang về các xã thuộc tỉnh Tây Ninh tiếp giáp TP.HCM cất giấu, phân chia và giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Võ Minh Thịnh giữ vai trò điều hành chính, trực tiếp nhận và phân phối ma túy. Từ Thanh Thiện Tân, Lâm Quốc Hùng và Nguyễn Phước Thịnh tham gia hỗ trợ cất giấu, đóng gói và vận chuyển ma tuý giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Tang vật thu giữ hơn 17 kg ma túy các loại, gần 1.000 viên thuốc lắc, 60 gói nước vui.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt, mời làm việc 30 đối tượng để điều tra về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc tiếp tục được mở rộng điều tra, truy xét.