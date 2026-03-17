Gỡ vướng mắc để sớm hoàn thành nút giao An Phú hơn 3.400 tỷ

Chiều 17/3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các sở, ngành đã đi khảo sát, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng nút giao thông An Phú ở cửa ngõ phía Đông.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi tại công trường. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN.

TP.HCM dự kiến ứng 1.800 tỷ đồng giải tỏa 22.000 m2 mặt bằng giúp sớm hoàn thiện dự án nút giao An Phú và đường Lương Định Của nhằm kết nối các trục đường của thành phố với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, mở hướng lưu thông thuận lợi tới sân bay Long Thành.

Dự án nút giao thông An Phú có tổng mức đầu tư 3.408 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước nhằm xây dựng nút giao khác mức hoàn chỉnh ba tầng. Đây là nút giao cửa ngõ chiến lược khu vực phía Đông thành phố, nơi giao cắt của các trục giao thông huyết mạch như: đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, trục Mai Chí Thọ, Lương Định Của và hệ thống kết nối khu vực cảng Cát Lái - Phú Hữu.

Theo ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông, chủ đầu tư), hiện nay dự án đã hoàn thành và thông xe hầm chui HC1-01 qua hầm chui HC1-02 vào ngày 2/2/2026 (hướng lưu thông Mai Chí Thọ - đường dẫn cao tốc).

Cầu N2 hoàn thành và thông xe vào ngày 30/12/2025 (hướng từ cao tốc rẽ phải về Mai Chí Thọ). Các cầu Bà Dạt, Cầu Giồng Ông Tố đã cơ bản hoàn thành.

Trong khi đó, nhánh cầu N3 (hướng Mai Chí Thọ rẽ trái đi Đồng Văn Cống) đạt 85% khối lượng, dự kiến hoàn thành dịp 30/4. Các nhánh cầu N1.1 và N1.3 (hướng từ Mai Chí Thọ rẽ trái đi đường dẫn cao tốc) đạt 40% và cầu N4 (hướng từ Đồng Văn Cống rẽ phải đi Mai Chí Thọ) đạt 45%, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/6.

Riêng nhánh cầu N1.2 đang gặp vướng mắc về mặt bằng thi công, chủ đầu tư xác định sẽ hoàn thành vào tháng 11/2026 nếu nhận đủ mặt bằng hơn 22.000 m2 ngay trong tháng 3 này. Đây là phạm vi khu đất Khu đô thị phát triển phường An Phú, với 65 hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo Ban Giao thông, cuối tháng 11/2025, UBND Thành phố có công văn kiến nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận cho UBND TP.HCM được điều chỉnh giảm ranh (giảm phần diện tích 22.012 m2 thu hồi) và thực hiện bồi thường trong dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của.

Tháng 1/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn hướng dẫn xử lý vướng mắc liên quan đến dự án Khu đô thị Phát triển An Phú do Công ty Cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư.

Hiện, Ban Giao thông đang chờ Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND Thành phố về công tác giải phóng mặt bằng khu vực 22.012 m2 để thực hiện các bước tiếp theo.

Theo phương án dự kiến, TP.HCM sẽ điều chỉnh lại ranh theo hướng gộp phần diện tích này vào dự án mở rộng đường Lương Định Của, sau đó lập phương án bồi thường và ứng trước khoảng 1.800 tỷ đồng để đền bù cho người dân.

Khi giao mặt bằng, các đơn vị có điều kiện thi công nhánh cầu kết nối đường Lương Định Của lên cao tốc thuộc nút giao An Phú; đồng thời, hoàn thiện phần còn lại tuyến Lương Định Của.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cơ bản thống nhất với phương án trên và giao các đơn vị liên quan hoàn thiện, tham mưu cụ thể để triển khai. Việc giải phóng mặt bằng khu đất này là yếu tố then chốt giúp đẩy nhanh tiến độ hai dự án trọng điểm ở cửa ngõ phía Đông, đặc biệt là nút giao An Phú.

Các hạng mục ở nút giao khi đưa vào khai thác đồng bộ sẽ giúp giảm ùn tắc cho khu vực cửa ngõ Thành phố, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc đồng bộ với dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tăng kết nối về Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu UBND phường Bình Trưng chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan để sớm tháo gỡ, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Ban Giao thông và các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng đi kiểm tra hiện trường dự án Vành đai 2 TP.HCM tại khu vực đoạn 3, từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa, dài khoảng 2,7 km. Đây là đoạn tuyến được triển khai từ lâu nhưng gặp vướng mắc khiến dự án dừng thi công nhiều năm nay.