Cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Long Thành

Phần lớn diện tích phục vụ mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành đã được bàn giao, các phương tiện đã tiếp cận công trường triển khai thi công dự án trọng điểm kết nối sân bay Long Thành.

Thi công cầu Long Thành mới thuộc dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Ngày 27/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai làm việc với các đơn vị về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành (thuộc tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây).

Theo Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU), Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành dài 22km, tổng mức đầu tư khoảng 16.300 tỷ đồng , dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Để triển khai dự án Đồng Nai phải thu hồi hơn 4ha đất thuộc các xã Nhơn Trạch, Long Thành và An Phước.

Đến nay, 100% diện tích thuộc dự án đoạn qua xã Nhơn Trạch đã được bàn giao cho chủ đầu tư. Phần đất qua xã Long Thành, An Phước cũng đã cơ bản được bàn giao mặt bằng trên thực địa, các phương tiện đã tiếp cận công trường để triển khai thi công.

Vướng mắc lớn nhất là tại vị trí nút giao giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành với Quốc lộ 51 đến cuối tuyến giao với đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu thuộc địa bàn xã Long Thành vẫn còn hàng chục trường hợp (có 6 trường hợp giải tỏa trắng) vẫn chưa bàn giao mặt bằng.

Để đảm bảo tiến độ dự án, SEPMU kiến nghị ngành chức năng Đồng Nai hoàn thành xét tái định cư các trường hợp giải tỏa trắng trong tháng 1/2026 và hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong tháng 2/2026.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Tại buổi làm việc, các đơn vị cho rằng, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành đạt kết quả tích cực.

Các ngành chức năng đã tăng cường tuyên truyền, vận động, qua đó giúp người dân hiểu, đồng thuận với chính sách bồi thường, hỗ trợ. Tới đây, chính quyền các xã vùng dự án sẽ tiếp tục đẩy mạnh vận động người dân bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho rằng, mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành là dự án được thực hiện theo công trình xây dựng khẩn cấp nhằm phục vụ kết nối giao thông giữa sân bay Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh; giảm tải cho đoạn cao tốc hiện hữu.

Các đơn vị phải tăng cường phối hợp, lập đường găng chi tiết tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với từng hộ để triển khai thực hiện.

Đến giữa tháng Hai tới phải hoàn thành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ và bàn giao mặt bằng dự án (trừ phần diện tích của 6 hộ dân phải giải tỏa trắng).