Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Chủ tịch Hà Nội làm Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược TW

  • Thứ sáu, 28/11/2025 13:49 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Bộ Chính trị quyết định điều động ông Nguyễn Đức Trung, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Chiều 27/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Nguyen Duc Trung Ha Noi anh 1

Ông Nguyễn Đức Trung. Ảnh: PV.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Quang Dương thông tin do bất khả kháng và đột xuất mới phát sinh về vấn đề sức khoẻ, và căn cứ nguyện vọng cá nhân, Bộ Chính trị quyết định để ông Nguyễn Đức Trung thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, điều động giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Bộ Chính trị quyết định, ông Vũ Đại Thắng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết ông Vũ Đại Thắng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Trung có thời gian dài công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây, từng trải qua nhiều chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ; Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị. Ông từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian 1/2019-2/2020, rồi được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2024, ông là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 11/2024, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 10/11, Thành ủy Hà Nội công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 13/11, ông Nguyễn Đức Trung được HĐND TP bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Đến ngày 28/11, ông Nguyễn Đức Trung được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Bí thư Quảng Ninh Vũ Đại Thắng làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội

Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

32 phút trước

Hà Nội có không quá 5 phó chủ tịch UBND, TP.HCM tối đa 8 phó chủ tịch

Theo quy định vừa ban hành, TP.HCM có không quá 8 Phó Chủ tịch UBND và Thành phố Hà Nội có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND.

19:58 20/11/2025

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

https://tienphong.vn/chu-tich-ha-noi-nguyen-duc-trung-lam-pho-truong-ban-chinh-sach-chien-luoc-trung-uong-post1800256.tpo

Trường Phong/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Nguyễn Đức Trung Hà Nội Hà Nội Nguyễn Đức Trung Vũ Đại Thắng Chủ tịch Hà Nội Ban Chiến lược TW

    Đọc tiếp

    Bao so 15 giam cap, suy yeu dan hinh anh

    Bão số 15 giảm cấp, suy yếu dần

    2 giờ trước 12:12 28/11/2025

    0

    Bão số 15 không thay đổi về hướng di chuyển, nhưng cường độ giảm và suy yếu dần, giảm 1 cấp so với lúc 7 giờ ngày 28/11.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý