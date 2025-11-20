Hà Nội có không quá 5 phó chủ tịch UBND, TP.HCM tối đa 8 phó chủ tịch

Theo quy định vừa ban hành, TP.HCM có không quá 8 Phó Chủ tịch UBND và Thành phố Hà Nội có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 300/2025/NĐ-CP quy định khung số lượng Phó Chủ tịch UBND, số lượng và cơ cấu Ủy viên UBND cũng như trình tự, thủ tục đề nghị phê chuẩn kết quả HĐND bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh.

Theo quy định, Thủ tướng Chính phủ sẽ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh; quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh và giao quyền Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND cấp tỉnh là phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; quyết định điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã và giao quyền Chủ tịch UBND cấp xã.

Thành phố Hà Nội có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND.

Nghị định cũng quy định, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh điều động đến nhận nhiệm vụ khác, bị cách chức thì không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm. Thường trực HĐND báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất đối với các trường hợp này.

Thành viên UBND được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho nghỉ hưu, thôi giữ chức vụ, từ chức hoặc từ trần thì không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm. Thường trực HĐND báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất đối với các trường hợp này.

Thành viên UBND được HĐND bầu giữ chức danh mới nhưng vẫn thuộc thành viên UBND của đơn vị hành chính đó thì không phải thực hiện thủ tục miễn nhiệm. Khi được bầu chức vụ mới thì đương nhiên thôi thực hiện nhiệm vụ của chức vụ cũ.

Khung số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Về số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh, theo quy định, đối với TP.HCM có không quá 8 Phó Chủ tịch UBND.

Với thành phố hình thành do sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 7 Phó Chủ tịch UBND; thành phố hình thành do sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh có không quá 6 Phó Chủ tịch UBND.

Đối với tỉnh hình thành do sắp xếp 2 tỉnh có ít nhất 1 tỉnh đã được phân loại là tỉnh loại I trước khi thực hiện sắp xếp, hoặc tỉnh hình thành do sắp xếp 3 tỉnh có không quá 6 Phó Chủ tịch UBND.

Với tỉnh hình thành do sắp xếp 2 tỉnh mà cả 2 được phân loại là tỉnh loại II hoặc tỉnh loại III, có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND.

Đối với trường hợp không thực hiện sắp xếp năm 2025: Thành phố Hà Nội có không quá 5 Phó Chủ tịch UBND. Thành phố Huế có không quá 4 Phó Chủ tịch UBND.

Đối với tỉnh loại I, theo quy định sẽ có không quá 4 Phó Chủ tịch UBND; tỉnh loại II và tỉnh loại III có không quá 3 Phó Chủ tịch UBND. Sau ngày 17/11/2025, nếu tỉnh loại II và tỉnh loại III được phân loại là tỉnh loại I thì có không quá 4 Phó Chủ tịch UBND.

Nghị định nêu rõ, đối với các tỉnh, thành phố có Nghị quyết của Quốc hội và văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định về số lượng Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố khác với quy định tại Nghị định này thì thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội và văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện chủ trương điều động, luân chuyển cán bộ về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh thì trường hợp này nằm ngoài số lượng Phó Chủ tịch UBND quy định ở trên.

Nghị định 300/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 17/11/2025.