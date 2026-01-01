Pháo hoa rực sáng Hà Nội, TP.HCM mừng năm mới 2026

Hàng nghìn người đứng tại công viên bến Bạch Đằng, khu đô thị mới Thủ Thiêm để ngắm nhìn màn trình diễn pháo hoa. Tất cả cùng nhau tận hưởng thời khắc đầu tiên của năm 2026 với màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn. Ảnh: Duy Hiệu.