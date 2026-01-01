Pháo hoa rực sáng Hà Nội, TP.HCM mừng năm mới 2026

|
Chào đón năm mới 2026, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại khu vực đường hầm Thủ Thiêm (hầm vượt sông Sài Gòn), pháo hoa tầm thấp tại tòa nhà Saigon Marina IFC. Ảnh: Duy Hiệu.
Đúng 0h ngày 1/1/2026, loạt pháo hoa rực rỡ sắc màu được bắn liên tục trên bầu trời TP.HCM. Bảo tàng Hồ Chí Minh, bến Nhà Rồng dưới pháo hoa rợp trời. Ảnh: Quỳnh Danh.
TP.HCM rực sáng trong thời khắc đầu tiên của năm 2026. Trung tâm thành phố nhìn từ quận 7 cũ. Ảnh: Anh Tú.
Đúng 0h, loạt pháo đầu tiên khai hỏa, bầu trời phường Vũng Tàu bừng sáng trong sắc màu rực rỡ. Những chùm pháo hòa cùng ánh đèn từ 143 trụ tháp Tam Thắng tạo nên khung cảnh ngoạn mục, khiến đám đông không khỏi trầm trồ. Ảnh: Linh Huỳnh.
Hàng nghìn người đứng tại công viên bến Bạch Đằng, khu đô thị mới Thủ Thiêm để ngắm nhìn màn trình diễn pháo hoa. Tất cả cùng nhau tận hưởng thời khắc đầu tiên của năm 2026 với màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn. Ảnh: Duy Hiệu.
Màn pháo rực sáng cả một góc trời tại trung tâm TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.
Tòa nhà Saigon Marina IFC chạy đèn led nghệ thuật cùng màn pháo hoa tầm thấp, điểm nhấn của TP.HCM trong dịp chào mừng năm mới 2026. Ảnh: Duy Hiệu.
Pháo hoa rực sáng tại Hồ Gươm (Hà Nội), bao trọn công trình biểu tượng Tháp Rùa. Ảnh: Trần Hiền.
Tại TP Hà Nội, điểm bắn pháo hoa tại sân vận động Mỹ Đình đón hàng nghìn người đổ về đón năm mới. Ảnh: Đinh Hà.
Sau khi kết thúc pháo hoa, các phương tiện kẹt cứng trên đường Lê Đức Thọ. Ảnh: Đinh Hà.