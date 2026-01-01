Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Pháo hoa rực sáng Hà Nội, TP.HCM mừng năm mới 2026

  • Thứ năm, 1/1/2026 00:56 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Trong thời khắc bước sang năm 2026, màn trình diễn pháo hoa tại TP.HCM, Hà Nội cùng nhiều địa điểm trên khắp đất nước làm thỏa mãn sự chờ đợi của hàng nghìn người.

phao hoa chao mung 2026 anh 1

Chào đón năm mới 2026, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao tại khu vực đường hầm Thủ Thiêm (hầm vượt sông Sài Gòn), pháo hoa tầm thấp tại tòa nhà Saigon Marina IFC. Ảnh: Duy Hiệu.
phao hoa chao mung 2026 anh 2

Đúng 0h ngày 1/1/2026, loạt pháo hoa rực rỡ sắc màu được bắn liên tục trên bầu trời TP.HCM. Bảo tàng Hồ Chí Minh, bến Nhà Rồng dưới pháo hoa rợp trời. Ảnh: Quỳnh Danh.
phao hoa chao mung 2026 anh 3

TP.HCM rực sáng trong thời khắc đầu tiên của năm 2026. Trung tâm thành phố nhìn từ quận 7 cũ. Ảnh: Anh Tú.
phao hoa chao mung 2026 anh 4

Đúng 0h, loạt pháo đầu tiên khai hỏa, bầu trời phường Vũng Tàu bừng sáng trong sắc màu rực rỡ. Những chùm pháo hòa cùng ánh đèn từ 143 trụ tháp Tam Thắng tạo nên khung cảnh ngoạn mục, khiến đám đông không khỏi trầm trồ. Ảnh: Linh Huỳnh.
phao hoa chao mung 2026 anh 5

Hàng nghìn người đứng tại công viên bến Bạch Đằng, khu đô thị mới Thủ Thiêm để ngắm nhìn màn trình diễn pháo hoa. Tất cả cùng nhau tận hưởng thời khắc đầu tiên của năm 2026 với màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn. Ảnh: Duy Hiệu.
phao hoa chao mung 2026 anh 6

Màn pháo rực sáng cả một góc trời tại trung tâm TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.
phao hoa chao mung 2026 anh 7

Tòa nhà Saigon Marina IFC chạy đèn led nghệ thuật cùng màn pháo hoa tầm thấp, điểm nhấn của TP.HCM trong dịp chào mừng năm mới 2026. Ảnh: Duy Hiệu.
phao hoa chao mung 2026 anh 8

Pháo hoa rực sáng tại Hồ Gươm (Hà Nội), bao trọn công trình biểu tượng Tháp Rùa. Ảnh: Trần Hiền.
phao hoa chao mung 2026 anh 9

Tại TP Hà Nội, điểm bắn pháo hoa tại sân vận động Mỹ Đình đón hàng nghìn người đổ về đón năm mới. Ảnh: Đinh Hà.
phao hoa chao mung 2026 anh 10

Sau khi kết thúc pháo hoa, các phương tiện kẹt cứng trên đường Lê Đức Thọ. Ảnh: Đinh Hà.

Ken dac nguoi cho xem phao hoa o trung tam TP.HCM hinh anh

Ken đặc người chờ xem pháo hoa ở trung tâm TP.HCM

9 giờ trước 21:27 31/12/2025

0

Hàng vạn người đổ về khu vực trung tâm TP.HCM để chờ ngắm pháo hoa mừng năm mới 2026. Người dân gồi ken đặc công viên bến Bạch Đằng lẫn khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Nhóm phóng viên

pháo hoa chào mừng 2026 TP.HCM Hà Nội pháo hoa 2026 TP.HCM Hà Nội

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý