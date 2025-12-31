Kẹt xe nhiều tuyến đường TP.HCM chiều cuối năm

Từ khoảng 16h30 ngày 31/12, vòng xoay An Lạc đã bắt đầu kẹt hai hướng từ Kinh Dương Vương và quốc lộ 1A (hướng về miền Tây). Tại đây, có đến 3 cảnh sát giao thông (CSGT) túc trực để điều phối giao thông ở các hướng.

Ghi nhận của Tri Thức - Znews, quốc lộ 1A (đoạn giao với đại lộ Võ Văn Kiệt) bắt đầu ùn ứ từ 16h30 rồi kẹt cứng lúc 17h, xe phải nhích từng chút khi đi qua đoạn đường này.

17h, tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, khu vực nút giao An Phú (phường Bình Trưng, TP. Thủ Đức cũ) bắt đầu ghi nhận tình trạng giao thông căng thẳng. Lượng xe từ nhiều hướng đổ dồn về đây, đặc biệt là các phương tiện di chuyển theo hướng từ Mai Chí Thọ đi Đồng Nai.

Do kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, nhiều bạn trẻ và gia đình tranh thủ sắp xếp công việc, tay xách nách mang hành lý về quê sớm để tránh ùn tắc và chủ động lịch trình di chuyển.

Còn ở các tuyến đường nối về trung tâm TP, các khu vực như công viên bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ, giao thông cũng ùn ứ nặng từ khoảng 17-18h.

Sáng 31/12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đi metro, khảo sát hành trình người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công thành phố (phường Thủ Đức).

