Kẹt xe nhiều tuyến đường TP.HCM chiều cuối năm

  • Thứ tư, 31/12/2025 18:50 (GMT+7)
Chiều 31/12, khu vực cửa ngõ TP.HCM ùn ứ nghiêm trọng, CSGT phải túc trực để điều phối trong khi tại trung tâm TP, các tuyến đường cũng kẹt xe nghiêm trọng.

Ket xe TP.HCM chieu 31/12 anh 1

Từ khoảng 16h30 ngày 31/12, vòng xoay An Lạc đã bắt đầu kẹt hai hướng từ Kinh Dương Vương và quốc lộ 1A (hướng về miền Tây). Tại đây, có đến 3 cảnh sát giao thông (CSGT) túc trực để điều phối giao thông ở các hướng.

Ket xe TP.HCM chieu 31/12 anh 2Ket xe TP.HCM chieu 31/12 anh 3Ket xe TP.HCM chieu 31/12 anh 4Ket xe TP.HCM chieu 31/12 anh 5

Ghi nhận của Tri Thức - Znews, quốc lộ 1A (đoạn giao với đại lộ Võ Văn Kiệt) bắt đầu ùn ứ từ 16h30 rồi kẹt cứng lúc 17h, xe phải nhích từng chút khi đi qua đoạn đường này.

Ket xe TP.HCM chieu 31/12 anh 6

Công an và Đoàn thanh niên xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh cũ), TP.HCM phát nước cho người dân trên đường về quê.

Ket xe TP.HCM chieu 31/12 anh 7

Nhiều xe giường nằm từ TP.HCM xuất phát từ về các tỉnh miền Tây lúc 16-18h gặp tình trạng kẹt xe trên QL1A.

Ket xe TP.HCM chieu 31/12 anh 8

17h, tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, khu vực nút giao An Phú (phường Bình Trưng, TP. Thủ Đức cũ) bắt đầu ghi nhận tình trạng giao thông căng thẳng. Lượng xe từ nhiều hướng đổ dồn về đây, đặc biệt là các phương tiện di chuyển theo hướng từ Mai Chí Thọ đi Đồng Nai.
Ket xe TP.HCM chieu 31/12 anh 9Ket xe TP.HCM chieu 31/12 anh 10Ket xe TP.HCM chieu 31/12 anh 11Ket xe TP.HCM chieu 31/12 anh 12

Do kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, nhiều bạn trẻ và gia đình tranh thủ sắp xếp công việc, tay xách nách mang hành lý về quê sớm để tránh ùn tắc và chủ động lịch trình di chuyển.

Ket xe TP.HCM chieu 31/12 anh 13

Còn ở các tuyến đường nối về trung tâm TP, các khu vực như công viên bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ, giao thông cũng ùn ứ nặng từ khoảng 17-18h.

Ket xe TP.HCM chieu 31/12 anh 14

Dòng xe nối đuôi dài khoảng 700 m lúc 18h ở trung tâm thành phố. Tối nay, thành phố sẽ bắn pháo hoa 4 điểm gồm đầu hầm sông Sài Gòn, trung tâm thành phố mới Bình Dương, quảng trường Tam Thắng và công viên Đầm Sen mừng Tết Dương lịch 2026.

