Sân khấu 10.000 m2 bỏ hoang ở TP.HCM sắp thành bãi giữ xe metro

UBND TPHCM vừa có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc tổ chức bãi giữ xe tạm phục vụ người dân tiếp cận ga ngầm Bến Thành của tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương. Bãi giữ xe mới được bố trí tại mặt bằng sân khấu Sen Hồng, thuộc khu B của Công viên 23 tháng 9, cách lối vào ga Bến Thành khoảng 5 phút đi bộ.
Sân khấu Sen Hồng nằm cách bãi giữ xe hiện hữu khoảng 350 m, được đánh giá có vị trí thuận lợi, giúp khách dễ dàng tiếp cận lối xuống nhà ga metro. Khu vực này có hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, với hệ thống đèn tín hiệu và vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.
Vị trí của sân khấu Sen Hồng, nơi được bố trí làm bãi giữ xe tạm thời cho ga ngầm Bến Thành.
Sân khấu xây dựng năm 2013, là nơi tổ chức các hoạt động nghệ thuật, chủ yếu dành cho thiếu nhi. Phần khán đài với sức chứa 1.500 khán giả, phía trước là các phòng chức năng, đều được sơn màu hồng.
Khu vực tầng hầm khu B (bên dưới sân khấu Sen Hồng) hiện có hoạt động mua sắm, ẩm thực và bãi giữ xe.
Sau 6 năm bỏ hoang, nhiều hạng mục của sân khấu xuống cấp. Phần mái, khán đài phủ màu đen của rêu mốc, ẩm thấp; nhiều mảng tường bị bong tróc lớp sơn.
Theo ghi nhận, tường bao phủ đầy rêu mốc và vẽ bậy. Lối vào bốc mùi, nhiều mảng bê tông vỡ vụn nằm ngổn ngang.
Khu vực này hiện là nơi tập luyện thể thao quen thuộc của nhiều người dân. Ông Lê Trung Nghĩa (63 tuổi), sống gần đó, cho biết ông tò mò về cảnh quan khu tập luyện gắn bó lâu nay nếu được chuyển đổi thành bãi giữ xe.
Bãi giữ xe ga Bến Thành hiện hữu nằm tại khu A, Công viên 23 tháng 9. Với sức chứa 400-500 xe, bãi xe này thường kín chỗ trước nhu cầu đi metro tăng cao của người dân. Tuy nhiên do có điều chỉnh quy hoạch và khai thác, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong đã đề xuất di dời bãi giữ xe sang khu B của công viên.
Bãi giữ xe phục vụ hành khách đi metro cho đến khi thành phố có chỉ đạo thu hồi mặt bằng để khởi công xây dựng công viên hoặc triển khai các đề án thí điểm khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị, công viên theo thẩm quyền.
