Sân khấu 10.000 m2 bỏ hoang ở TP.HCM sắp thành bãi giữ xe metro

UBND TPHCM vừa có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc tổ chức bãi giữ xe tạm phục vụ người dân tiếp cận ga ngầm Bến Thành của tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương. Bãi giữ xe mới được bố trí tại mặt bằng sân khấu Sen Hồng, thuộc khu B của Công viên 23 tháng 9, cách lối vào ga Bến Thành khoảng 5 phút đi bộ.