Phố Tây Bùi Viện ngập sau mưa lớn ở TP.HCM

Khoảng 21h ngày 4/11, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại TP.HCM. Tại trung tâm thành phố, tình trạng ngập sâu diễn ra ở các tuyến đường như Lê Lợi, Cống Quỳnh... Ghi nhận tại phố đi bộ Bùi Viện, tình trạng ngập sâu diễn ra đến hơn nửa đêm.

Cảnh tượng nước ngập ở Bùi Viện khiến nhiều du khách ngoại quốc tỏ ra thích thú. Từng nhóm người rủ nhau mặc áo mưa, lội nước đi dạo khắp phố đi bộ. Chị Amelia (26 tuổi, người Canada) hào hứng nghịch nước sau vài ngụm bia. "Đây là một trải nghiệm kì lạ mà tôi sẽ không quên được", chị nói.

Cơn mưa lớn khiến không khí phố Tây không còn náo nhiệt như mọi ngày. Dù vậy, các quán ăn, quầy bar và cửa hàng vẫn mở cửa đón khách. Nhiều du khách ung dung nhâm nhi bia, tháo giày dép, thả chân xuống làn nước mát giữa con phố 700 m này.

Khoảng 23h30, nước vẫn chưa rút. Người dân, xe cộ khó khăn khi di chuyển qua đoạn đường Bùi Viện giao với Đỗ Quang Đẩu.

Nhóm du khách ngồi uống bia, vừa trò chuyện, vừa ngắm cảnh Phố Tây ngập sau cơn mưa. “Tôi không thích bị ướt. Nhưng khi mưa tạnh, tôi nhìn con đường rực sắc màu, hòa cùng âm nhạc sôi động xung quanh, mới thấy thật thú vị", ông Peter (bên phải ngoài cùng) nói.

Giải thích nguyên nhân mưa lớn tối nay, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết TP.HCM đang chịu ảnh hưởng của hình thế thời tiết gây mưa dông khi khối áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông và dần suy yếu. Bên cạnh đó, dải hội tụ nhiệt đới đi qua Nam Bộ vẫn duy trì, nối liền với cơn bão Kalmaegi đang hoạt động ở phía đông Philippines.

Chủ một nhà hàng cho biết đã phải lắp máy bơm để ngăn nước tràn vào quán. Dù vậy với dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, chị lo việc kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng nặng. “Con đường này ngập nhiều lần trong năm, nhưng hôm nay là lúc nước dâng cao nhất,” chị chia sẻ.

Một nhân viên nhà hàng khác cho biết cơn mưa chia thành hai đợt khác nhau. Từ 21h30, cửa hàng này đã bắt đầu thu dọn bàn ghế, ngừng đón khách.

Đến khoảng 0h30, nước bắt đầu rút. Theo dự báo, lượng mưa phổ biến từ 10 tới 70 mm, có nơi trên 90 mm. Trong cơn dông, đề phòng lốc, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17 m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

