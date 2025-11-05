Hiện trạng giao thông trên các tuyến đường lắp camera AI ở TP.HCM

Hệ thống 31 camera Al gắn tại các đường trung tâm thành phố hoặc điểm đen về tai nạn, phát hiện cùng lúc nhiều lỗi ở nhiều xe, bất kể ngày hay đêm, chính xác đến từng centimet. Trung tâm Giám sát và Điều khiển giao thông TP.HCM là nơi tiếp nhận và xử lý dữ liệu.