Trong phòng camera AI 'bắt' hàng nghìn lỗi giao thông TP.HCM

TP.HCM đang ứng dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác giám sát và điều khiển giao thông. Từ ngày 1/9 đến nay, hệ thống camera AI đã phát hiện hơn 3.400 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 1.000 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe với tổng số tiền phạt ước gần 2 tỷ đồng .

Tại trung tâm, hàng chục màn hình và máy tính được kết nối trực tiếp với hệ thống camera. Cán bộ chuyên trách sẽ đối chiếu, xác minh thông tin trước khi gửi thông báo và ra quyết định xử phạt trong vòng 8-10 ngày. Khác với camera thông thường, camera AI có thể nhận diện cùng lúc nhiều phương tiện hoặc một người vi phạm nhiều lỗi.

Camera được tại các đường trung tâm thành phố như Điện Biên Phủ, Trương Định, Lê Quý Đôn, Trần Quốc Thảo, Nguyễn Thị Minh Khai, Pasteur, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo (quận 1 và 3 cũ) và điểm đen về tai nạn như Đặng Thúc Vịnh và Lê Văn Khương (quận 12 cũ).

Trung tâm vận hành liên tục với 3 ca mỗi ngày, mỗi ca kéo dài 8 tiếng. Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ phối hợp với các đơn vị công nghệ để nâng cấp phần mềm, giúp cả các camera thông thường cũng có thể phát hiện vi phạm.

Trong hình là camera AI đặt tại giao lộ Mạc Đĩnh Chi - Nguyễn Thị Minh Khai.

Hình ảnh từ các camera AI được truyền về trung tâm với độ nét cao, cho phép phát hiện đồng thời nhiều lỗi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, leo vỉa hè, dùng điện thoại khi lái xe.

Trung tâm cũng vận hành hệ thống camera giám sát tại hầm vượt sông Sài Gòn, quản lý đồng bộ các hạng mục như giao thông, liên lạc, điện, chiếu sáng, thông gió, phòng cháy chữa cháy...

Trung tâm đang quản lý hiển thị 9 camera giám sát vi phạm giới hạn tốc độ được lắp đăt ở các điểm như hầm sông Sài Gòn, đại lộ Nguyễn Văn Linh, giao lộ Phạm Hùng, cầu Phú Mỹ...

Một số camera có khả năng xoay đa chiều, được điều khiển bởi nhân viên trung tâm thông qua bàn điều khiển chuyên dụng.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM, ứng dụng AI là phù hợp chủ trương của Bộ Công an trong việc giảm lực lượng CSGT tuần tra, xử lý vi phạm ngoài đường. Thời gian tới, PC08 sẽ tham mưu Công an TPHCM tiếp tục kết nối và nâng cấp hệ thống camera, mở rộng phạm vi ứng dụng AI đến các khu vực giáp ranh như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây).

