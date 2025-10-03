Mở rộng 'đường đau khổ' ở phía Đông TP.HCM

Đường Nguyễn Duy Trinh là trục giao thông chính phía Đông TP.HCM. Theo thống kê, có khoảng 10.000 lượt xe tải, container chạy qua mỗi ngày. Tuyến đường này đi qua khu dân cư đông đúc cùng nhiều công ty, điểm tập kết vật liệu xây dựng.

Theo nghị quyết thông qua ngày 29/9, dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu, phường Long Trường) dài 1,6 km sẽ mở rộng lên 30 m.

7h30 mỗi ngày, sau khi hết khung giờ cấm, hàng trăm xe container, xe tải bắt đầu nối đuôi nhau chạy vào đường Nguyễn Duy Trinh từ vòng xoay Phú Hữu đến đường Nguyễn Thị Tư và ngược lại. Đây là tuyến đường duy nhất dẫn vào cảng Phú Hữu.

Người dân khu vực cho biết khi chạy xe máy trên đường Nguyễn Duy Trinh, chỉ cần lơ là tay lái một chút cũng có thể trả giá bằng tính mạng. Do đó, họ mong mỏi con đường sớm được nâng cấp và mở rộng để đảm bảo an toàn.

Khu vực gần cảng Phú Hữu chứng kiến tình trạng xe container, xe tải và xe máy di chuyển hỗn loạn, gây áp lực lớn cho người dân và phương tiện lưu thông. Vào những khung giờ cao điểm, người điều tiết "căng mình" gỡ rối cho các phương tiện.

Việc thiếu dải phân cách và biển báo an toàn càng làm tăng áp lực cho người đi đường, đặc biệt tại các đoạn cong hẹp hay gần khu dân cư, nơi tầm nhìn bị hạn chế và xe lớn thường xuyên phải nhường nhau.

Đoạn đường này vốn được coi là “điểm đen” giao thông khi xảy ra nhiều vụ tai nạn. Nhiều biển báo đã được lắp đặt để nhắc nhở người tham gia lưu thông.

Vỉa hè và môi trường xung quanh tuyến đường cũng ở tình trạng đáng báo động. Nhiều đoạn vỉa hè chưa lát hoàn thiện, cỏ mọc lấn ra lòng đường, kết hợp rác thải sinh hoạt và vật liệu xây dựng chất đống gây mất mỹ quan đô thị.

Tại khu vực đoạn đầu đường "tử thần", vòng xoay Phú Hữu, nơi xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, đã được cải tạo, thu hẹp để tăng diện tích mặt đường, giúp các phương tiện "dễ thở" hơn khi lưu thông.

Với tổng vốn tăng gấp khoảng hai lần lên đến hơn 1.800 tỷ đồng , việc mở rộng đoạn đường được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng ùn tắc và nguy cơ tai nạn, mang lại sự an toàn và thuận tiện cho người dân.

