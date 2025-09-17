Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giao thông phía Đông TP.HCM sau 3 tuần sửa cầu Bình Triệu 1

  • Thứ tư, 17/9/2025 10:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ghi nhận ngày 15 và 16/9, tình hình giao thông tại khu vực cầu Bình Triệu đã bớt căng thẳng sau khi triển khai nhiều giải pháp điều tiết giảm áp lực, hỗ trợ người dân.

ket xe cau Binh Trieu anh 1

Vào khung giờ cao điểm chiều ngày 15/9, ghi nhận tại khu vực vòng xoay gần ngã tư cầu Bình Triệu, tình trạng kẹt xe có diễn ra nhưng không còn ùn ứ hỗn loạn như những ngày trước. Giao lộ Quốc lộ 13 - đại lộ Phạm Văn Đồng này đã được lắp đặt thêm các đèn tín hiệu và phân luồng từ xa thông qua hệ thống biển báo.

ket xe cau Binh Trieu anh 2

Lúc 18h, lượng lớn phương tiện từ trung tâm thành phố lưu thông tại cầu Bình Triệu 1. Song người dân không còn chịu cảnh "chôn chân" hoặc vạ vật nhiều giờ tại các tuyến đường Quốc lộ 13 hay Đại lộ Phạm Văn Đồng. "Không phải vì sửa cầu mới kẹt xe. Mà bình thường, mọi người cũng gần như không thể thoát khỏi kẹt xe khu vực này. Gần đây, tình hình đang có nhiều chuyển biến tích cực", Trần Lê Bảo Minh (23 tuổi), sinh sống trên đường Phạm Văn Đồng, nói.

ket xe cau Binh Trieu anh 3

Quốc lộ 13 và đại lộ Phạm Văn Đồng, hai tuyết dường huyết mạch cửa ngõ phía Đông để đi khu vực Hàng Xanh và trung tâm thành phố, thường xuyên xảy ra ùn tắc với mật độ xe và người di chuyển lớn.
ket xe cau Binh Trieu anh 4

Kể từ ngày 26/8, phục vụ cho thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1, toàn bộ ôtô được chuyển sang cầu Bình Triệu 2 để lưu thông. Hiện, cây cầu này cho xe chạy hai chiều. Phương án tổ chức giao thông này dự kiến kéo dài đến cuối tháng 11.

ket xe cau Binh Trieu anh 5

Từ ngày 11/9, nhiều giải pháp điều tiết giao thông được triển khai bởi Sở Xây dựng. Cụ thể, một nhánh cầu Bình Lợi (hướng từ Nguyễn Xí xuống Quốc lộ 13) được đóng mở linh hoạt để thực hiện cấm ôtô lưu thông vào giờ cao điểm sáng và lưu thông các loại xe vào giờ cao điểm chiều, nhằm hạn chế lượng xe đi vào khu vực vòng xoay. Ngoài ra, cầu Bình Triệu 2 điều chỉnh tổ chức lưu thông hai chiều xe.

ket xe cau Binh Trieu anh 6

Lực lượng công an có mặt tại khu vực cầu Bình Triệu 1 để phân luồng, điều tiết giao thông.

ket xe cau Binh Trieu anh 7

Đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua cầu Bình Lợi đến ngã giao Nguyễn Xí, diễn ra tình trạng giao thông quá tải, ghi nhận lúc 7h30 sáng 16/9. Dòng xe nối đuối nhau, kéo dài hơn 1,5 km.

ket xe cau Binh Trieu anh 8

Đại lộ Phạm Văn Đồng gồm 12 làn đường. Đoàn người thường xếp hàng chờ khoảng 4-5 lượt đèn đỏ.

ket xe cau Binh Trieu anh 9

Người dân cho biết đến nay, việc lưu thông tại các tuyến đường Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13 đã trở nên "dễ thở hơn", phương tiện có thể di chuyển chậm.

ket xe cau Binh Trieu anh 10

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 có tổng vốn 133 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 8 tháng. Đây là cây cầu hơn 50 năm tuổi, được nâng cao sẽ giúp tàu trọng tải lớn có thể thông thương trên sông Sài Gòn, ra vào cảng.

Khương Nguyễn

