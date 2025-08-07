TP.HCM kẻ vạch mắt võng tại các giao lộ, điểm nóng giao thông

Nhiều vạch mắt võng đã được triển khai tại các điểm nóng giao thông ở các tuyến đường như Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám, Cộng Hòa, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng... Ngoài ra, có khoảng 312 bảng “Chú ý nhường đường cho xe rẽ phải” được đặt tại các nút giao lớn. Giải pháp do Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng) triển khai, nhân rộng trên địa bàn thành phố.

Vạch mắt võng tại giao lộ Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng được triển khai từ tháng 5 năm nay. Tại giao lộ này, các phương tiện di chuyển theo hướng về Thảo Cầm Viên Sài Gòn hoặc cầu Ba Son.

Vạch mắt võng giảm lưu lượng, góp phần giảm ùn tắc cho một trong những “điểm nóng” kẹt xe nhất của thành phố.

Xe máy và ôtô đều chấp hành đúng quy định khi chạy vào đường kẻ vạch mắt võng, di chuyển liên tục rồi rẽ phải mà không dừng đỗ.

Cách đó khoảng 3 km, cùng với giải pháp trên, thành phố kẻ vạch mắt võng tại giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Điện Biên Phủ vào tháng 4 năm nay, có mũi tên cho xe rẽ phải liên tục và cấm dừng đỗ. Đây là nút giao có mật độ xe rất lớn.

Giao lộ này chỉ cho phép xe máy, không cho ôtô rẽ phải khi đèn tín hiệu giao thông chuyển đổi.

Vạch mắt võng tại đây chiếm gần nửa đường. Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, khi làm làn xe rẽ phải liên tục, có một số yếu tố cần cân nhắc như bề rộng mặt đường, ảnh hưởng nhà dân.

Khi Nghị định 168 có hiệu lực vào đầu năm nay, nhiều người dần bỏ thói quen rẽ phải sai luật vì mức phạt cao.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ tiếp tục nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng vạch mắt võng tại các nút giao thông, khu vực có lưu lượng phương tiện cao.

Tại giao lộ Cộng Hoà - 18E, vạch mắt võng được kẻ có chiều dài khoảng 30 m, phía trước chốt đèn tín hiệu giao thông. Các phương tiện đi theo hướng vòng xoay Lăng Cha Cả về đường Trường Chinh được phép rẽ phải liên tục vào đường 18E để vào ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Tình trạng xe dừng đèn dỏ, chắn đường xe rẽ phải vẫn diễn ra phổ biến sau hai tháng triển khai. Hiện mức phạt áp dụng cho hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn, biển báo, vạch kẻ đường với ôtô là 400.000-600.000 đồng, xe máy 200.000-400.000 đồng.

